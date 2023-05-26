Розмовляти треба: Кремль відреагував на слова Шольца

У Кремлі кажуть, Шольц Путіну поки що не дзвонив, але «розмовляти треба»

За словами Пєскова, російський диктатор готовий до розмови

Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови. Про це політик розповів в одному з інтерв'ю.

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Кремль відреагував на слова Шольца. Зокрема, на запитання, чи готовий Путін спілкуватися із Шольцом речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів: «президент відкритий для діалогу з метою захисту інтересів Росії».

Німецький канцлер неодноразово говорив, що за останній рік багато разів спілкувався з російським диктатором і розповів, що планує згодом зателефонувати знову.

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У Кремлі кажуть, Шольц Путіну поки що не дзвонив, але «розмовляти треба».

«Путін залишається відкритим для діалогу», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Шольц висловлювався про закінчення війни. За його словами, що російська війна в Україні не закінчиться перемогою агресора. Ба більше – настане крах імперіалізму президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

До слова, Путін, представляючи учасників засідання Вищої Євразійської економічної ради, не зміг вимовити ім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва.