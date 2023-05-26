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Розмовляти треба: Кремль відреагував на слова Шольца

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розмовляти треба: Кремль відреагував на слова Шольца
У Кремлі кажуть, Шольц Путіну поки що не дзвонив, але «розмовляти треба»
фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, російський диктатор готовий до розмови

Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови. Про це політик розповів в одному з інтерв'ю.

Кремль відреагував на слова Шольца. Зокрема, на запитання, чи готовий Путін спілкуватися із Шольцом речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів: «президент відкритий для діалогу з метою захисту інтересів Росії».

Німецький канцлер неодноразово говорив, що за останній рік багато разів спілкувався з російським диктатором і розповів, що планує згодом зателефонувати знову.

У Кремлі кажуть, Шольц Путіну поки що не дзвонив, але «розмовляти треба».

«Путін залишається відкритим для діалогу», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Шольц висловлювався про закінчення війни. За його словами, що російська війна в Україні не закінчиться перемогою агресора. Ба більше – настане крах імперіалізму президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

До слова, Путін, представляючи учасників засідання Вищої Євразійської економічної ради, не зміг вимовити ім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва.

 

 

Теги: Олаф Шольц путін росія Німеччина

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