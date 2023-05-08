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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Patriot збив «Кинджал». Підтримка України триватиме, виробники зброї у США вміють рахувати гроші

glavcom.ua
Patriot збив «Кинджал» у небі над Києвщиною
фото з відкритих джерел

Збиття російської ракети над Києвом стало дуже гучною подією. В прямо і переносному сенсі

В прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій ночі. А потім не порадів з того, що українське ППО, посилене американськими патріотами, показало «кузькіну мать» російській суперзброї.

А от в переносному цікавіше. Бо це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня гіперзвукова зброя. Зброя Судного Дня від Москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. А нею ж Путін лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій то пика Пригожина і російських генералів. Як виявилося.

Тому десь дуже радіють американські генерали. І всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО зараз зрозуміють, хто папа. І побіжуть робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократах, але більше все ж таки у республіканцях, уміють рахувати гроші.

А от хто ж тужить? То, зрозуміло, Кремль. Бо його знов опустили. Двічі за тиждень.

А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер-пупер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять патріоти. Багато патріотів. А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленької побєдоносної війни проти Тайваня віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну.

А так все добре починалося для товариша Сі. Дозволяєш Путіну напасти на Україну. Маєш побачити швидку війну і офігівший Захід. Якого принизили. І на тлі цього нападаєш на Тайвань. Ідеальний план.

Який навернувся ще в лютому-березні 2022 року завдяки збройним силам України. І простому українському солдату і генералу. Яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули догори дригом плани по захопленню світу купою божевільних диктаторів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

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