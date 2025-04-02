Президентка Європейського центробанку розкритикувала нові мита Трампа

Збитки від нових тарифів Трампа можуть понести всі країни світу

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард розкритикувала анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи для всього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як заявила Лагард, збитки від тарифів залежатимуть від того, наскільки далеко вони зайдуть і як довго діятимуть.

«Це буде негативний вплив у всьому світі, а інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори», – сказала президентка ЄЦБ.

За її словами, «ескалація тарифів» часто приводить до переговорів, оскільки «вони виявляються шкідливими навіть для тих, хто їх запроваджує». Також це призводить до того, що сторони «сідають за стіл переговорів, обговорюють і врешті-решт знімають деякі з цих бар'єрів».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Радник Білого дому з питань економіки Кевін Хассетт раніше заявляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10-15 країн з найгіршим торговельним дисбалансом, хоча він і не назвав їх.

Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.

У лютому Трамп підписав меморандум, який наказав представникам торгівлі США пройти країну за країною та скласти список конкретних контрзаходів.

Минулого тижня він припустив, що може скоротити свої взаємні плани, можливо, запровадивши мита в деяких випадках за нижчими ставками, ніж країни, що стягують Сполучені Штати.