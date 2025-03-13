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Проведення виборів в Україні. Стало відомо, скільки це коштуватиме

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Проведення виборів в Україні. Стало відомо, скільки це коштуватиме
Дубовик: Парламентські вибори трохи дешевші, ніж президентські
фото: LB.ua

Дубовик зазначив, що вибори президента України обійдуться у 150 млн доларів

Понад 200 млн доларів коштуватиме проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергія Дубовика.

Дубовик зазначив, що вибори президента України обійдуться у 150 млн доларів.

«Ми не будемо привʼязуватися до року чи дати. Вибори президента України – це більше 6 млрд грн, або десь близько 150 млн доларів. Парламентські вибори трохи дешевші – біля 4 млрд грн, місцеві – більше 4 млрд грн. Тобто десь до 90–100 млн доларів», – пояснив Дубовик в інтервʼю LB.

221 млн доларів потрібно витратити, якщо суміщати процеси, всі три види виборів. Але, зазначається, це лише виборчі податки. А ще є видатки на створення виборчої інфраструктури на місцях органами місцевої влади, МЗС та Міноборони, тобто, розмінування шляхів до виборчих дільниць, облаштування кабін, оренду приміщень за кордоном тощо.

Нагадаємо, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Теги: вибори податки Міноборони розмінування президент

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