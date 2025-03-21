Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні

Австралійці наклали «податок» на американські напої, щоб підтримати Україну

У невеликому сільському кафе в Австралії двоє власників вирішили зробити незвичайний крок, щоб висловити свою підтримку Україні. Вони наклали «податок» на американські напої, які раніше були популярними серед відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Власники кафе пояснили, що їхнє рішення було викликане зневажливим ставленням до президента України Володимира Зеленського, яке вони побачили від президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

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«Ми відчували, що маємо щось зробити, хоч трохи, аби підтримати українців. Особливо коли вони стільки всього перенесли, а Трамп і Венс отак повелися з Зеленським», – заявив співвласник кафе Едріен Сайкс.

Така ситуація у закладі отримала підтримку у відвідувачів.

«Реакція була чудовою! На вихідних ми ще поставили банку для пожертв. Люди клали по 20, 50, а загалом вдалось зібрати понад 2000. Це сенсаційно для малого селища», – розповів Едріен Сайкс.

Співвласниця кафе пані Джен зауважила, що конфліктна ситуація, яка трапилась у США під час візиту президента України до Овального кабінету, неприпустима по відношенню до Зеленського.

«Знаєте, мені було бридко. Людина приїхала просити про допомогу, а її принижують. Це просто цькування, як у школі. Ми просто це не сприймаємо. Ні з ким не можна так поводитися, не те що з головою держави. Просто бридко! І те, що відбувається на міжнародній арені – просто не віриться», – розповіла Джен.

Виручені кошти від такої акції власники закладу передадуть у програму Червоного Хреста Ukraine Crisis Appeal. Програма Ukraine Crisis Appeal, на яку будуть спрямовані кошти, є однією з ключових ініціатив Червоного Хреста, спрямованих на допомогу постраждалим від війни в Україні. Зібрані кошти використовуються для забезпечення гуманітарної допомоги, медичних послуг та підтримки переселенців.

Ця ініціатива австралійців є прикладом того, як навіть невеликі дії можуть мати великий вплив. Вона також підкреслює важливість міжнародної підтримки України в умовах війни.

Нагадаємо, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Пізніше президент Володимир Зеленський дав інтерв‘ю Fox News та розповів про угоду щодо корисних копалин, суперечку з Трампом та про необхідність гарантій безпеки.

Рейтинг президента США Дональда Трампа значно знизився, згідно з даними найточнішої американської соціологічної компанії AtlasIntel. Останнє опитування AtlasIntel демонструє незадоволення тим, як Трамп керує економікою