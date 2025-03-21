Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні
Виручені кошти від такої акції власники закладу передадуть у програму Червоного Хреста Ukraine Crisis Appeal
колаж: glavcom.ua

Австралійці наклали «податок» на американські напої, щоб підтримати Україну

У невеликому сільському кафе в Австралії двоє власників вирішили зробити незвичайний крок, щоб висловити свою підтримку Україні. Вони наклали «податок» на американські напої, які раніше були популярними серед відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Власники кафе пояснили, що їхнє рішення було викликане зневажливим ставленням до президента України Володимира Зеленського, яке вони побачили від президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

«Ми відчували, що маємо щось зробити, хоч трохи, аби підтримати українців. Особливо коли вони стільки всього перенесли, а Трамп і Венс отак повелися з Зеленським», – заявив співвласник кафе Едріен Сайкс.

Така ситуація у закладі отримала підтримку у відвідувачів.

«Реакція була чудовою! На вихідних ми ще поставили банку для пожертв. Люди клали по 20, 50, а загалом вдалось зібрати понад 2000. Це сенсаційно для малого селища», – розповів Едріен Сайкс.

Співвласниця кафе пані Джен зауважила, що конфліктна ситуація, яка трапилась у США під час візиту президента України до Овального кабінету, неприпустима по відношенню до Зеленського.

«Знаєте, мені було бридко. Людина приїхала просити про допомогу, а її принижують. Це просто цькування, як у школі. Ми просто це не сприймаємо. Ні з ким не можна так поводитися, не те що з головою держави. Просто бридко! І те, що відбувається на міжнародній арені – просто не віриться», – розповіла Джен.

Виручені кошти від такої акції власники закладу передадуть у програму Червоного Хреста Ukraine Crisis Appeal. Програма Ukraine Crisis Appeal, на яку будуть спрямовані кошти, є однією з ключових ініціатив Червоного Хреста, спрямованих на допомогу постраждалим від війни в Україні. Зібрані кошти використовуються для забезпечення гуманітарної допомоги, медичних послуг та підтримки переселенців.

Ця ініціатива австралійців є прикладом того, як навіть невеликі дії можуть мати великий вплив. Вона також підкреслює важливість міжнародної підтримки України в умовах війни.

Нагадаємо, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Пізніше президент Володимир Зеленський дав інтерв‘ю Fox News та розповів про угоду щодо корисних копалин, суперечку з Трампом та про необхідність гарантій безпеки.

Рейтинг президента США Дональда Трампа значно знизився, згідно з даними найточнішої американської соціологічної компанії AtlasIntel. Останнє опитування AtlasIntel демонструє незадоволення тим, як Трамп керує економікою

Читайте також:

Теги: Україна США Австралія податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні
Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні
У міграційному центрі США за загадкових обставин помер українець: що відомо
У міграційному центрі США за загадкових обставин помер українець: що відомо
Генштаб: Росія обстріляла газовимірювальну станцію «Суджа», але звинуватила – ЗСУ
Генштаб: Росія обстріляла газовимірювальну станцію «Суджа», але звинуватила – ЗСУ
Лондонський аеропорт «Хітроу» закрито через пожежу (відео)
Лондонський аеропорт «Хітроу» закрито через пожежу (відео)
Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції
Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції
Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США
Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
20K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
19K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
8486
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua