Перерахунок пенсії, ціни на цигарки, завершення опалювального сезону: що зміниться з 1 квітня

У Києві вже з 24 березня почали відключати опалення

З 1 квітня в Україні набуває чинності заборона на нерестовий вилов риби у водоймах

У квітні в Україні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, набуде чинності заборона на нерестовий вилов риби в водоймах, а тарифи на комуналку не зростуть. «Главком» розповідає, що зміниться для українців з 1 квітня.

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Підвищення акцизів на тютюнові вироби

24 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. Зазначається, що у 2025 році в Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Також Державна податкова служба України зауважила, що з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники та імпортери сигарет застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.

24 березня президент України підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року фото з відкритих джерел

За результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60 %.

Виплати ВПО

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців з березня 2025 року. Відтак, всі, хто вже отримує допомогу, матимуть автоматичне продовження виплат – подавати додаткову заяву не потрібно. Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

Рішення є частиною програми «Зимова підтримка», яка спрямована на підтримку українських родин у зимовий період. Програма об’єднує різні види допомоги, забезпечуючи їхню доступність для тих, хто цього потребує.

Особи, які звертаються за допомогою вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та подати заявку на отримання грошової підтримки для всієї підтримки через мобільний застосунок «Дія».

Якщо сім’я не відповідає критеріям через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, право на виплати можна підтвердити, подавши необхідні документи до ЦНАПу чи органу соціального захисту населення.

Завершення опалювального сезону

Зазвичай опалювальний сезон завершується 15 квітня, але через теплу погоду він закінчився раніше в деяких регіонах. Зокрема, в Києві вже з 24 березня почали відключати опалення.

В інших областях також поступово оголошують про завершення опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови. Відключення опалення відбувається, якщо середня температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C.

У Києві з 24 березня почали відключати опалення фото: glavcom.ua

Зміни в сплаті акцизного податку виробниками етилового спирту та біоетанолу

З 1 квітня виробники спирту етилового та біоетанолу мають визначати податкові зобов’язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання (ГПЗ) з акцизного податку. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Першим податковим (звітним) періодом, за яким розраховується ГПЗ з акцизного податку, є травень 2025 року, декларація з акцизного податку за який буде подаватись до 20 червня 2025 року включно. Цей показник розраховується з:

максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу;

кількості днів звітного періоду, протягом якого обладнання працювало;

залишків спирту етилового та біоетанолу на початок та кінець звітного періоду;

обсягів реалізації спирту етилового та біоетанолу протягом звітного періоду, в тому числі тих, які не підлягали оподаткуванню акцизним податком.

Вимоги щодо визначення ГПЗ з акцизного податку за податковий (звітний) період не поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють виключно виробництво біоетанолу та мають відповідну ліцензію.

Тарифи на комуналку

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд наразі не планує підвищення тарифів на комунальні послуги. Отже, принаймні до 30 квітня тарифи на електроенергію залишатимуться на рівні 4,32 грн/кВт-год, а для власників двозонних лічильників уночі – 2,16 грн/кВт-год.

Ціна газу також не зміниться і становитиме 7,96 грн за кубометр. Щодо водопостачання, на загальнодержавному рівні змін не було оголошено, але на місцевому рівні органи влади можуть коригувати тарифи.

Заборона вилову риби

У квітні 2025 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів фото з відкритих джерел

З 1 квітня в Україні набуває чинності заборона на нерестовий вилов риби в водоймах. Це обмеження вводиться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження правил любительського рибальства», згідно з яким на території країни встановлюються такі обмеження:

з 1 квітня по 20 травня – на річках та їх притоках;

з 1 квітня по 10 червня – на водосховищах, озерах і ставках;

з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

Штрафи:

за ляща – 1 649 грн;

за окуня – 3 162 грн;

за судака – 3 587 грн;

за сома – 5 117 грн.

Підвищення ставки за гривневими депозитами у Приватбанку

З 1 квітня 2025 року Приватбанк підвищує ставки за гривневими депозитами – як для нових, так і для продовжених вкладів. Це захистить заощадження від інфляції та зробить їх ще привабливішими. Про це повідомляє Приватбанк.

Відтепер вклади мають наступні відсоткові ставки:

10-12 місяців – 13% річних;

6-9 місяців – 10% річних;

4-5 місяців – 12% річних;

для захисників – до 14% річних.

З 1 квітня 2025 року Приватбанк підвищує ставки за гривневими депозитами фото: glavcom.ua

«Тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників в умовах зміни ситуації на грошовому ринку. Ми підтримуємо зусилля Національного банку України щодо збільшення привабливості гривневих заощаджень для українців та підвищення облікової ставки регулятора, – відзначає Дмитро Мусієнко. – Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати додатковий захист заощаджень від інфляції».

Перерахунок пенсій

У квітні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. «Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено перерахунок пенсії з 01 квітня 2025 року особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати», – зауважує Пенсійний фонд.

Перерахунок пенсії проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду України:

особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;

особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 01 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

У квітні запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» на кордоні України з Угорщиною для легкових авто до 3,5 тонн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У квітні запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«На початку квітня плануємо відкрити пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» з Угорщиною», – повідомили у Мінрозвитку.

Відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. Спорудження пункту пропуску «Велика Паладь» відповідає затвердженій урядом Стратегії розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року.

Оплата лікарняних

Верховна Рада України 18 грудня 2024 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування» №4158-ІХ. Зміни набувають чинності через три місяці з дня опублікування Закону №4158, тобто з 4 квітня 2025 року. Про це повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Відбудуться такі зміни:

допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом;

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання буде виплачуватись роботодавцем у розмірі 100% середньої заробітної плати. При цьому перші 17 днів будуть оплачуватись коштом коштів підприємства;

якщо працівник має ще одну роботу, другий роботодавець оплачує за свій кошт перші п'ять днів тимчасової непрацездатності.

Електронні постанови ВЛК

У березні Міноборони запровадило електронні постанови військово-лікарських комісій (ВЛК). Вони оформлюються через Медичну інформаційну систему ЗСУ (МІС ЗСУ), що значно спрощує процеси як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців. Про це повідомляє Міноборони.

«Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця. Запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Електронні направлення на ВЛК формуються у реєстрі «Оберіг» фото: Міноборони

Електронні направлення на ВЛК, що формуються у реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», автоматично надходитимуть у кабінет ВЛК, а висновки комісій будуть автоматично передаватися до цього ж реєстру. Це значно скорочує терміни розгляду та обробки документів.

Водночас електронні постанови ВЛК щодо військовослужбовців будуть зберігатися в МІС ЗСУ, що згодом спростить отримання виплат, пільг та необхідних послуг.

Запровадження електронних постанов відбулося поетапно:

з 1 березня 2025 року – ВЛК, які пройшли навчання, отримали можливість формувати постанови в електронному вигляді;

з 1 квітня 2025 року – електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій.

Завершення реєстрації на НМТ

3 квітня завершується реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, необхідно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО – автоматично через «Дію» або вручну, заповнивши відповідну форму.

До 8 квітня зареєстровані учасники зможуть внести зміни у своєму кабінеті: обрати інший предмет додаткового блоку або змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, де проходитимуть тестування.

Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 14 до 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію проходитиме з 9 до 14 травня, а коригування реєстраційних даних буде можливе до 19 травня.

Встановлення додаткових камер фіксації порушень ПДР

З 24 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

36 із комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР встановили у нових місцях, а чотири прилади відновили роботу. Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.