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Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію
Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми, можуть розраховувати на більшу суму субсидії
фото з відкритих джерел

Нова субсидія, яка запрацює з 29 січня, є частиною програми «Зимова єПідтримка»

В Україні з 29 січня стартує новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Про це повідомили в уряді.

Зазначається, що ця ініціатива є частиною програми «Зимова єПідтримка», мета якої – допомогти українським родинам у складні зимові місяці.

На таку субсидію можуть претендувати внутрішні переселенці, які відповідають таким вимогам:

  • ВПО, що переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, та не мають власного житла на цих територіях, площа якого перевищує 13,65 м² на одну особу в родині;
  • родини переселенців, чиє житло зруйноване або пошкоджене настільки, що воно більше не придатне для проживання;
  • родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла;
  • ВПО, які не отримують допомоги на проживання;
  • ВПО, що не є учасниками програми «Прихисток».

Водночас родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (наразі це до 5840 гривень), можуть розраховувати на більшу суму субсидії.

Розмір субсидії призначатиметься на шість місяців з можливістю продовження на такий самий термін та визначатиметься індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї та граничної вартості оренди житла в регіоні.

Для того, щоб отримати субсидію необхідно укласти договір оренди житла, після чого підписати та подати разом із заявою в таких установах:

  • відділення Пенсійного фонду;
  • через вебпортал чи застосунок Пенсійного фонду з електронним підписом;
  • ЦНАПи.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

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Теги: субсидія фінанси переселенці українці житло

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