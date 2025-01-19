Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію
Нова субсидія, яка запрацює з 29 січня, є частиною програми «Зимова єПідтримка»
В Україні з 29 січня стартує новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Про це повідомили в уряді.
Зазначається, що ця ініціатива є частиною програми «Зимова єПідтримка», мета якої – допомогти українським родинам у складні зимові місяці.
На таку субсидію можуть претендувати внутрішні переселенці, які відповідають таким вимогам:
- ВПО, що переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, та не мають власного житла на цих територіях, площа якого перевищує 13,65 м² на одну особу в родині;
- родини переселенців, чиє житло зруйноване або пошкоджене настільки, що воно більше не придатне для проживання;
- родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла;
- ВПО, які не отримують допомоги на проживання;
- ВПО, що не є учасниками програми «Прихисток».
Водночас родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (наразі це до 5840 гривень), можуть розраховувати на більшу суму субсидії.
Розмір субсидії призначатиметься на шість місяців з можливістю продовження на такий самий термін та визначатиметься індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї та граничної вартості оренди житла в регіоні.
Для того, щоб отримати субсидію необхідно укласти договір оренди житла, після чого підписати та подати разом із заявою в таких установах:
- відділення Пенсійного фонду;
- через вебпортал чи застосунок Пенсійного фонду з електронним підписом;
- ЦНАПи.
Нагадаємо, в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.
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