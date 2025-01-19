Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію

Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми, можуть розраховувати на більшу суму субсидії

Нова субсидія, яка запрацює з 29 січня, є частиною програми «Зимова єПідтримка»

В Україні з 29 січня стартує новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Про це повідомили в уряді.

Зазначається, що ця ініціатива є частиною програми «Зимова єПідтримка», мета якої – допомогти українським родинам у складні зимові місяці.

На таку субсидію можуть претендувати внутрішні переселенці, які відповідають таким вимогам:

ВПО, що переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, та не мають власного житла на цих територіях, площа якого перевищує 13,65 м² на одну особу в родині;

родини переселенців, чиє житло зруйноване або пошкоджене настільки, що воно більше не придатне для проживання;

родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла;

ВПО, які не отримують допомоги на проживання;

ВПО, що не є учасниками програми «Прихисток».

Водночас родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (наразі це до 5840 гривень), можуть розраховувати на більшу суму субсидії.

Розмір субсидії призначатиметься на шість місяців з можливістю продовження на такий самий термін та визначатиметься індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї та граничної вартості оренди житла в регіоні.

Для того, щоб отримати субсидію необхідно укласти договір оренди житла, після чого підписати та подати разом із заявою в таких установах:

відділення Пенсійного фонду;

через вебпортал чи застосунок Пенсійного фонду з електронним підписом;

ЦНАПи.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.