Вимушені переселенці отримуватимуть субсидію на оренду житла у наступному році

Субсидія на оренду житла для вимушених переселенців діятиме в усіх регіонах

ВПО, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію

Уряд у межах ініціативи «Зимова єПідтримка» запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Вона запрацює вже в січні наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що покинули власні домівки. Вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати», – зазначив він.

Крім того, уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

Як наголосив Шмигаль, субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг. Подати заяву на отримання допомоги можна офлайн та онлайн.

Як повідомлялося, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис.

До слова, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко раніше заявив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч ВПО, серед яких 67-70 тисяч осіб – переселенці з Маріуполя. Нардеп пояснював таку статистику тим, що переселенці нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території.

Заява викликала обурення в мережі. Зокрема, чимало українців звинуватили Ткаченка в розповсюдженні російського ІПСО. Однак згодом він спростував власну заяву. Свої слова нардеп визнав некоректними після скандалу.