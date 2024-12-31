Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу, а Кравченко – Державну податкову службу
Кабінет міністрів України сьогодні звільнив Ігоря Черкаського з посади голови Державної служби фінансового моніторингу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На місце Черкаського призначено ексочільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Крім того, нову посаду отримав і колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко – він очолив Державну податкову службу України.
Філіп Пронін до призначення на посаду начальника представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020-го був призначений заступником голови Агентства.
2021-го року увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком, був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України, пізніше – заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.
Руслан Кравченко раніше обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації. До того, як очолити адміністрацію Київщини, Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолював з 15 березня 2021 року.
Нагадаємо, 28 грудня уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна.
Коментарі — 0