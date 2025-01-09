Названо найкращі країни світу для пенсіонерів: рейтинг

Традиційно респонденти відзначили Швейцарію як найкращу країну для пенсії

Нове дослідження продемонструвало, пенсіонери яких країн живуть найкраще. Лідерами рейтингу стали Швейцарія, Норвегія та Ісландія. До першої десятки також увійшли Ірландія, Нідерланди, Люксембург, Австралія, Німеччина, Данія та Нова Зеландія. Про це пише vinegret.cz.

На іншому кінці списку опинилися Туреччина, Колумбія та Індія.

«Незважаючи на позитивні результати, досягнуті багатьма країнами, пенсійне забезпечення у 2024 році залишалося хитким. Все більше людей по всьому світу усвідомлюють, що в питаннях фінансування своєї старості вони можуть розраховувати тільки на себе. Результати багаторічного глобального опитування Natixis показують, що частка респондентів, які не покладаються на державні або приватні пенсії і змушені вже зараз думати про свій дохід у старості, з 2015 по 2023 роки зросла з 67% до 81%», – зазначили автори дослідження.

Перший Global Retirement Index вийшов у 2013 році. Він розраховується керуючою компанією Natixis та провайдером дослідницьких послуг у сфері фінансів та стратегічного консалтингу CoreData Research. До нього включаються держави, що розвиваються, є членами Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також члени БРІКС.

При складанні індексу країни оцінювалися за 18 критеріями, розбитими на чотири основні категорії: пенсійні фінанси, матеріальний добробут, якість життя та охорона здоров'я. Вони відображають ключові аспекти пенсійного забезпечення: фінансові засоби для комфортного життя на пенсії, доступ до якісних фінансових послуг для збереження заощаджень та збільшення доходу, чисте та безпечне довкілля, а також доступ до якісних медичних послуг.

Кожна з категорій у результаті отримувала оцінку від 0 до 100 відсотків, а загальний показник кожної країни обчислювався як середньоарифметичне значення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій, реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію.