Школярі вивчатимуть фінансову грамотність: у яких класах введуть навчальну дисципліну

У 2025 році учні 8-9 класів вивчатимуть фінансову грамотність у закладах загальної середньої освіти

У 2025 році курс «Підприємництво і фінансова грамотність» стане обов’язковою навчальною дисципліною для учнів 8-9 класів у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що введення навчальної дисципліни «Підприємництво і фінансова грамотність» це важливий крок для формування фінансово грамотного суспільства в Україні, оскільки під час вивчення цього предмету школярі вчитимуться усвідомлено ставитись до фінансових ресурсів.

«Створення якісних освітніх матеріалів курсу – надзвичайно великий поступ у підвищенні рівня фінансової грамотності населення України. Актуальність цього курсу зумовлена потребою в якісних знаннях для учнів, які допоможуть їм орієнтуватися у сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у 2024 році на основі затвердженої раніше Модельної навчальної програми розпочалося пілотне викладання цього курсу для восьмикласників. Для цього розроблено пілотні навчальні матеріали з курсу «Підприємництво і фінансова грамотність» для учнів 8 класів, які наразі доповнюються й адаптуються в рамках підготовки повного навчально-методичного комплекту.

До нього увійдуть: підручник, робочий зошит, посібник для вчителів, електронні додатки та презентації до уроків.

Також відомо, що розробка курсу розпочалася у 2021 році, коли Міністерство освіти затвердило Модельну навчальну програму для 8-9 класів. Проєкт отримав назву «Для освітян – від освітян», у його розробці взяли участь 16 науковців і вчителів із 5 регіонів України.

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