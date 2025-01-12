В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15%

Як змінились ціни на комунальні послуги за 2024 рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Зокрема зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла – на 3,9%;

на прибирання сміття – на 8,9%;

на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 11,2%;

на електроенергію – на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також залишились стабільними тарифи на водопостачання та каналізацію.

Нагадаємо, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.