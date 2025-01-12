Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15%

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15%
Тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення не змінилися
фото з відкритих джерел

Як змінились ціни на комунальні послуги за 2024 рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Зокрема зросли такі тарифи:

  • на утримання та ремонт житла – на 3,9%;
  • на прибирання сміття – на 8,9%;
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 11,2%;
  • на електроенергію – на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також залишились стабільними тарифи на водопостачання та каналізацію.

В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15% фото 1

Нагадаємо, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Читайте також:

Теги: комуналка гроші фінанси вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розподіл витрат на теплову енергію відбуватиметься між усіма співвласниками приміщень у будинку
Вінничани отримали додатковий платіж за гарячу воду: за що доводиться платити
9 сiчня, 16:49
У 2024 році Уряд продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам до лютого 2025 року
Тарифи на комуналку, податки для ФОП та ліквідація МСЕК: що змінилося з 1 січня
1 сiчня, 03:00
У спрощеній заяві ветеран має зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше
Для ветеранів та їхніх родин спрощено подачу заяви на оплату комуналки: як це зробити
28 грудня, 2024, 05:15
Мешканці деяких новобудов стикаються з неможливістю сплачувати за електроенергію за тарифами, встановленими державою для побутових споживачів
5 тис. грн у місяць за опалення у смарт-квартирі. Власники житла з електропаленням потрапили у пастку
26 грудня, 2024, 20:34
Квартири в будинках на електроопаленні стають тягарем для власників через подорожчання електроенергії
Комуналка не для бідних. Як тепер рятуватися власникам житла з електроопаленням?
26 грудня, 2024, 10:50
Нарахування за теплопостачання за листопад 2024 року зросли на 6,5 відсотка в порівнянні з минулим роком
«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай
15 грудня, 2024, 07:12
За борги окупанти накладатимуть арешти на житло та конфісковуватимуть його
В окупованому Мелітополі росіяни відбиратимуть житло через вигадані борги за комуналку
15 грудня, 2024, 04:44
Торік уряд скасував мораторій, який забороняв накладення санкцій за накопичення боргів, тож з хронічними боржниками у компанії вирішили боротися штрафними санкціями
Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 7 млрд грн. Хто серед найбільших боржників?
14 грудня, 2024, 06:28
Як наголосив Шмигаль, тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
3 грудня, 2024, 19:06

Особисті фінанси

В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15%
В Україні зросли ціни на комуналку на понад 15%
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
В Україні суттєво здорожчав популярний фрукт
В Україні суттєво здорожчав популярний фрукт
Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше
Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше
Хто з українців може отримувати одразу дві пенсії? Пояснення
Хто з українців може отримувати одразу дві пенсії? Пояснення
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
48K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
36K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
20K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Новини

Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua