Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на комуналку: як подати заяву

Отримати субсидію зможуть ті сім'ї, витрати який на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж

Допомога на проживання для ВПО не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг. Подати заяву на отримання допомоги можна офлайн та онлайн, повідомляють на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Отримати субсидію зможуть ті сім'ї, витрати який на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної родини й залежить від середньомісячного скупного доходу на одну людину. Допомога, яку ВПО отримують на проживання, не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії.

Заяву на оформлення субсидії претенденти можуть подати до сервісного центру Пенсійного фонду України, через уповноважених осіб органів місцевої влади на місцях проживання, ЦНАПи, або ж поштою на адресу територіальних органів Пенсійного фонду. Також відповідну заяву можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток фонду або ж через «Дію».

З документів слід подати заяву про призначення субсидії, декларацію про доходи та витрати, у якій зазначено дані про родичів, які проживають разом. Також потрібний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та довідка про статус ВПО.

Нагадаємо, що ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Право на цю допомогу матимуть родини переселенців, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів Призначення субсидії на оренду житла для переселенців розпочнеться з середини січня 2025 року.