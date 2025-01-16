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Мінфін розкриє банківську таємницю українців податківцям? Заява Марченка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінфін розкриє банківську таємницю українців податківцям? Заява Марченка
Міністр фінансів Сергій Марченко зробив заяву про банківську таємницю
фото: скріншот з відео

Сергій Марченко: Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців

Державна податкова служба має отримати доступ до фінансової інформації українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею. Про це зауважив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі подкасту «УТ-2».

Марченко вважає, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас міністр фінансів зазначив, що цьому можуть завадити недовіра громадян до державних установ.

«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», – заявив Марченко.

За словами міністра фінансів, у разі скасування таємниці податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.

«При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим», – зауважив міністр.

До слова, 25 грудня 2024 року президент України підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9319. Так, військовий збір для платників єдиного податку (ФОПів та юридичних осіб) запроваджується саме з 1 січня 2025 року. Міністерство фінансів повідомило, як фізичні особи – підприємці сплачуватимуть податки у 2025 році.

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Теги: Сергій Марченко Мінфін банк фінанси гроші Україна українці

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