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Новий порядок обчислення доходу для субсидій. Пенсійний фонд повідомив про зміни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Новий порядок обчислення доходу для субсидій. Пенсійний фонд повідомив про зміни
До Пенсійного фонду за 12 місяців 2024 року надійшло 497,7 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 53,4 млрд грн – у грудні
фото з відкритих джерел

Тепер при обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб

В Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Відповідні зміни внесені постановою Кабінету міністрів України №1467 у Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

Після набрання чинності постанови при обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору, зазначили у Фонді.

До Пенсійного фонду за 12 місяців 2024 року надійшло 497,7 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 53,4 млрд грн – у грудні.

Нагадаємо, уряд у межах ініціативи «Зимова єПідтримка» запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Вона запрацює вже в січні наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг. Подати заяву на отримання допомоги можна офлайн та онлайн.

Раніше Кабінет міністрів запровадив програми підтримки зі встановлення альтернативних джерел енергії, оскільки взимку українці можуть стикнутись з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання через удари РФ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики.

Було ухвалено низку змін до законодавства, зокрема в контексті соціальної допомоги. Так, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено до 100 тис. грн. Раніше цього субсидія скасовувалась, якщо родина зробила разову покупку на 50 тис. грн.

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Теги: міністр субсидія українці водопостачання Пенсійний фонд

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