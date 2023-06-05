Державна аудиторська служба оприлюднила інформацію про зарплати своїх працівників

Середня заробітна плата працівника аудиторської служби становить 16,6 тис. грн

У аудитора зарплатня становить 12 тис. грн, у директора департаменту – 30-35 тис. грн, у начальника відділу – 20 тис. грн. Середня заробітна плата працівника аудиторської служби 16,6 тис. грн. Про це в інтервю «Главкому» розповіла керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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«Я розумію, що в режимі війни в державі немає стільки грошей, щоб підняти заробітну плату усім абсолютно державним службовцям. Вихід, який я пропоную: давайте хоча б ревізійний склад аудиторів виведемо з-під дії закону про державну службу і дамо їм спеціальний статус, як у НАБУ. Бо у нас це велика проблема, адже дуже багато людей звільняється, йдуть в інші органи, у Кабінет міністрів. Бо там трошки більша зарплата, але ж більша», – розповіла Басалаєва.

Держаудитслужба в системі Мінфіну зараз на передостанньому місці за зарплатами, лише Держказначейство має нижчі.

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«У нашій аудиторській службі зараз період відновлення. Ми будемо займати особливе становище, особливу роль матимемо. Європа ставить високі вимоги до системи фінансового контролю в країні, яка стане членом ЄС. І ми, Державна аудиторська служба, у центрі уваги. Для того, щоби не втратити довіру міжнародних партнерів, ми маємо показати ефективний контроль. І я в рамках цього відновлення кажу: ми не можемо зараз бути ефективними без належних зарплат. Я вивчила практику інших країн. У Румунії, наприклад, є досвід, коли фонди ЄС фінансують аудиторів, які їх перевіряють», – зазначила Басалаєва.

Нагадаємо, що журналістам «Главкома» не надали відповідь про зарплату топпосадовців НАК «Нафтогаз», тому що це нібито є «особистою інформацією».