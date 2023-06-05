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Державна аудиторська служба оприлюднила інформацію про зарплати своїх працівників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Державна аудиторська служба оприлюднила інформацію про зарплати своїх працівників
Держаудитслужба в системі Мінфіну займає передостаннє місце за зарплатами
фото з відкритих джерел

Середня заробітна плата працівника аудиторської служби становить 16,6 тис. грн

У аудитора зарплатня становить 12 тис. грн, у директора департаменту – 30-35 тис. грн, у начальника відділу – 20 тис. грн. Середня заробітна плата працівника аудиторської служби 16,6 тис. грн. Про це в інтервю «Главкому» розповіла керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва. 

«Я розумію, що в режимі війни в державі немає стільки грошей, щоб підняти заробітну плату усім абсолютно державним службовцям. Вихід, який я пропоную: давайте хоча б ревізійний склад аудиторів виведемо з-під дії закону про державну службу і дамо їм спеціальний статус, як у НАБУ. Бо у нас це велика проблема, адже дуже багато людей звільняється, йдуть в інші органи, у Кабінет міністрів. Бо там трошки більша зарплата, але ж більша», – розповіла Басалаєва.

Держаудитслужба в системі Мінфіну зараз на передостанньому місці за зарплатами, лише Держказначейство має нижчі.

«У нашій аудиторській службі зараз період відновлення. Ми будемо займати особливе становище, особливу роль матимемо. Європа ставить високі вимоги до системи фінансового контролю в країні, яка стане членом ЄС. І ми, Державна аудиторська служба, у центрі уваги. Для того, щоби не втратити довіру міжнародних партнерів, ми маємо показати ефективний контроль. І я в рамках цього відновлення кажу: ми не можемо зараз бути ефективними без належних зарплат. Я вивчила практику інших країн. У Румунії, наприклад, є досвід, коли фонди ЄС фінансують аудиторів, які їх перевіряють», – зазначила Басалаєва.

Нагадаємо, що журналістам «Главкома» не надали відповідь про зарплату топпосадовців НАК «Нафтогаз», тому що це нібито є «особистою інформацією».

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Теги: Держаудитслужба Алла Басалаєва зарплатня

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