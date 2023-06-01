Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони

Басалаєва: «Зафіксували велику кількість порушень. Але акт таємний»

Державні аудитори провели перевірку у Міноборони і дійшли висновку: там і купували яйця по 17 грн за штуку. Десяток коштував 170 грн, в інтерв’ю «Главкому» розповіла керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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«Формування замовлень за каталогом в дечому спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовим, але дозволяє маніпулювати цінами, плюс логістика, завантаження, розвантаження», – розповіла Басалаєва.

Аудит Міноборони був важким. Фахівці зафіксували велику кількість порушень.

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«Не буду вдаватися в деталі через те, що акт таємний. Ми знаємо, що є багато кримінальних проваджень за результатами перевірки. Щодо всіх проваджень – таємниця слідства. Скажу лише, що фіксували шалену дебіторську заборгованість – 100% авансування договорів і невиконання їх у строк контрагентами. Контрагенти – нерезиденти, в деяких випадках зловживали.На жаль, не було якісно відібрано контрагентів. Ми розуміємо постачальників: війна і треба гарантії, вони вирішили їх отримували авансуванням на 100%», – зазначила аудиторка.

Басалаєва зазначила, що у деяких випадках були гарні контрагенти – продукція поставлена у строк. Але в деяких випадках постачання товару не відбувалося в строк.

«І якщо українська сторона заявляла, що ми не можемо чекати пів року, поверніть нам платіж, то платіж повертався, але через курсову різницю ми втрачали великі суми, по 250 млн грн лише на курсовій різниці. Бо долар у квітні й у вересні – це вже інший долар», – додала посадовиця.

Також аудитори фіксували речове майно неналежної якості: бронежилети й каск не відповідають заявленому класу. Відповідно, Міноборони відмовляється приймати такий товар – і він лежить на складах, повернути його вже немає кому. А гроші на 100% сплачені, стверджує Басалаєва, і хоч такого товару небагато на складах, він все одно є та створює «діру» в державному бюджеті.

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Нагадаємо, що Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

Пізніше міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах.