Головна Країна Політика
search button user button menu button

Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
Під час перевірки в Міноборони аудитори знайшли чимало порушень
фото з відкритих джерел

Басалаєва: «Зафіксували велику кількість порушень. Але акт таємний»

Державні аудитори провели перевірку у Міноборони і дійшли висновку: там і купували яйця по 17 грн за штуку. Десяток коштував 170 грн, в інтерв’ю «Главкому» розповіла керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва. 

«Формування замовлень за каталогом в дечому спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовим, але дозволяє маніпулювати цінами, плюс логістика, завантаження, розвантаження», – розповіла Басалаєва.

Аудит Міноборони був важким. Фахівці зафіксували велику кількість порушень.

«Не буду вдаватися в деталі через те, що акт таємний. Ми знаємо, що є багато кримінальних проваджень за результатами перевірки. Щодо всіх проваджень – таємниця слідства. Скажу лише, що фіксували шалену дебіторську заборгованість – 100% авансування договорів і невиконання їх у строк контрагентами. Контрагенти – нерезиденти, в деяких випадках зловживали.На жаль, не було якісно відібрано контрагентів. Ми розуміємо постачальників: війна і треба гарантії, вони вирішили їх отримували авансуванням на 100%», – зазначила аудиторка.

Басалаєва зазначила, що у деяких випадках були гарні контрагенти – продукція поставлена у строк. Але в деяких випадках постачання товару не відбувалося в строк.

«І якщо українська сторона заявляла, що ми не можемо чекати пів року, поверніть нам платіж, то платіж повертався, але через курсову різницю ми втрачали великі суми, по 250 млн грн лише на курсовій різниці. Бо долар у квітні й у вересні – це вже інший долар», – додала посадовиця.

Також аудитори фіксували речове майно неналежної якості: бронежилети й каск не відповідають заявленому класу. Відповідно, Міноборони відмовляється приймати такий товар – і він лежить на складах, повернути його вже немає кому. А гроші на 100% сплачені, стверджує Басалаєва, і хоч такого товару небагато на складах, він все одно є та створює «діру» в державному бюджеті.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

Пізніше міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах.

Читайте також:

Теги: Держаудитслужба Алла Басалаєва харчування скандал продукти гроші війна Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформаційні атаки йдуть на українців кожного дня
Медіаграмотність для українців. Чому це важливо
10 травня, 17:46
Силовий блок пропонує створити робочу групу для напрацювання фінального рішення Джерело: https://censor.net/ua/n3415699
Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення
2 травня, 11:21
Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп, 9 лютого 2023 року
Бельгія передала Україні 92 млн євро, отриманих від заморожених активів РФ
12 травня, 21:45
Місцеві неохоче віддають дітей, тому автобуси повертаються майже порожніми
Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація
5 травня, 16:35
Частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом
На Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів
13 травня, 07:11
Освячені ікони будуть презентовані представникам закордонних країн-партнерів
Стримали ворожі кулі: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах (фото)
23 травня, 14:15
Караоке-клуб «Ля-Мажор», у якому співали Сердючку
Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки
20 травня, 22:11
Російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню здійсненні збройної агресії проти України
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
19 травня, 12:12
В територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет
22 травня, 08:38

Політика

Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці
Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із олігархом Фірташем – ЗМІ
Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із олігархом Фірташем – ЗМІ
Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі
Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі
НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
Голова Консультативної місії ЄС в Україні дав поради своєму наступнику
Голова Консультативної місії ЄС в Україні дав поради своєму наступнику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві пролунали вибухи
25K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
22K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
21K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
16K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
15K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту