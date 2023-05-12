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Військовослужбовці отримуватимуть більше: кому чекати надбавок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Військовослужбовці отримуватимуть більше: кому чекати надбавок
Певні категорії військових не отримують жодних доплат
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці в тилу отримуватимуть менше, ніж ті, що на передовій, а отже, не йдеться про надбавки в 30 000 грн або 50 000 грн

В Україні хочуть підвищити зарплати деяким категоріям військовослужбовців. Йдеться про терміновиків, курсантів та інструкторів. Про плани уряду повідомив секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль, пише ubr.

 Ці категорії військових  не отримують жодних доплат, тому у Верховній Раді запропонували виділити для них надбавки з бюджету. Близько 20 тисяч  строковиків одержують від держави мінімальні кошти. Курсанти одержують за службу лише стипендії, розмір яких кілька років не переглядався. Інструктори, які навчають військових, зокрема тих, які на передовій, також не отримують жодних доплат за це.

Також відкритим залишається питання підвищення зарплат військовим тих підрозділів, де не проводилася індексація. За словами Цабаля, завданням парламенту є знайти кошти для зарплат військових, а далі військове командування має вирішити, як ці гроші розподілити.

«Залежно від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення», – наголосив Цабаль.

Розмір надбавок не уточнюється, але безумовно військовослужбовці в тилу отримуватимуть менше, ніж ті, що на передовій, а отже, не йдеться про надбавки в 30 000 грн або 50 000 грн. Поки що парламентарі пропонують підвищити розмір заробітної плати людям, які покликані на строкову військову службу, до рівня не нижче за мінімальну. Також планується збільшити стипендії курсантам – до рівня не нижче за стипендії цивільних вишів.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення виплат військовим у 30 тис. грн. Про це йдеться на сайті парламенту.

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Теги: гроші ЗСУ військові зарплатня закон Верховна Рада

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