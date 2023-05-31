Держаудислужба: Мер Дніпра Філатов прикривається від перевірок «ковідом»

Аудиторів не допустили до перевірок у місті Дніпрі 30 разів

Нещодавно Держаудитслужба зробила заяву, що аудиторів не допустили до перевірок у місті Дніпрі 30 разів. У Дніпрі це справжній тренд, стверджує в інтерв'ю «Главкому» голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, а мер Дніпра Борис Філатов відмахується від перевірок тим, що в Україні досі діє карантин.

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«У лютому аудитори прийшли на перевірку до департаменту благоустрою Дніпровської міської ради, побачили на дверях вивіску «карантин» і лише одного чергового в приміщенні. У березні ми повторили контрольний захід, виявилося, що і цього разу всі «хворі на коронавірус» і працюють віддалено – забезпечити аудиторам роботу неможливо. Зауважу, що Державна аудиторська служба має перевірити використання виділених Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коштів на суму близько 10 млрд грн», – розповіла Басалаєва.

На перевірки у Дніпрі заходили вже навіть не місцеві аудитори, а центральний апарат Держаудитслужби.

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«Я розумію: декілька років чомусь немає результатів стосовно міста Дніпра. Але я не буду з’ясовувати причин, чому їх немає. Я зміню підхід. Деякою мірою я перфекціоніст: не можу віддати ось ці томи, наприклад, стосовно «Укренерго» чи Міністерства оборони, якщо я не зрозуміла, що в цих томах. Тому я проводжу тривалі наради. Дійсно, хочу зрозуміти деталі фінансово-господарських операцій. Мені не потрібно багато часу, аби бачити суть. Мої підлеглі зрозуміли, що не вдасться вийти на перевірку, і певну частину документів просто випадково не побачити», – стверджує аудиторка.

Після того, як аудиторів із Києва не допустили перевірити об'єкт у Дніпрі, працівники викликали поліцію.

«Ми викликали поліцію і зафіксували недопуск, за недопуск – адмінвідповідальність. Це один з підконтрольних об’єктів. Окрім того ми двічі намагалися перевірити інші департаменти. Вони були хитріші. Нас допустили у приміщення. Мовляв, заходьте, але нікого немає на місці. А це ж не є вже недопуском. Бо таки допустили, посадили на робоче місце, навіть ручку дали, але до матеріалів фінансово-господарської діяльності доступу не надали. Саме тому зараз готуємо відповідні законодавчі зміни», – каже Басалаєва.

Особисто із мером Дніпра Борисом Філатовим Басалаєва не спілкувалася: лише бачила, де він жаліється на перевірки в одному з інтерв'ю. Голова Держаудитслужби зазначила, що інші регіони України інакше ставляться до перевірок попри те, що постанова, яка відновила можливість аудиторів перевіряти місцеві бюджети, була прийнята лише у вересні.

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«Зараз ми перевіряємо місцеві бюджети Чернівців, Ірпеня, заходимо до Ужгорода. Ірпінь нас пустив, надає усі документи. Мер сприяє. Тут важливо: мер, якому не має чого ховати, пускає. Ірпінь – важкий регіон, понівечений. Є соціальний запит у громадян на інформацію про те, як місто відновлюється, за які гроші, чи ефективно. Наші заходи – це ж не 15 днів, ми здійснюємо перевірки 90 робочих днів, може бути і п’ять місяців. Ревізори кожен день працюють разом з працівниками різних управлінь у міськвиконкомі. Освіта – з освітянами, медицина – з медиками. Але з недопусками ми стикаємося, на жаль, у Дніпрі, і ще в Києві... Дніпро у більші мірі», – зазначила Басалаєва.

Басалаєва виступає за кримінальну відповідальність у разі умисного перешкоджання аудитору здійснення його повноважень. Вона стверджує, що необхідно посилити відповідальність за недопуск фахівців Держаудитслужби.

«Якщо відбувається недопуск у період воєнного стану, то покаранням буде заборона обіймати посади. Пропонуємо щоб така заборона поширювалася і на виборні посади. У виборчому кодексі буде доповнено перелік підстав для відмови в реєстрації або скасування реєстрації», – стверджує головна аудиторка країни.

«Крім Філатова, який прикривається «ковідом» для нашого недопуску, я такого не фіксую. Зараз ми бачимо, як прикриваються війною об’єкти контролю на територіях, де не ведуться бойові дії», – іронізує Басалаєва.

Законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю» готовий, два тижні тому хотіли його вже зареєструвати. Але депутати порекомендували проговорити з громадськістю, Transparency international, тому подання законопроєкту в процесі, зазначила Басалаєва.

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Нагадаємо, що Дніпровська міська рада блокує перевірки Державної аудиторської служби. Протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів.