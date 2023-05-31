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Держаудислужба скаржиться на комунальні підприємства у столиці, які уникають перевірок

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держаудислужба скаржиться на комунальні підприємства у столиці, які уникають перевірок
«Київтеплоенерго» заявило про відшкодування тарифів за електроенергію у 1,5 млрд грн, проте не дало державним аудиторам здійснити перевірку
фото з відкритих джерел

Басалаєва: Недопуск аудиторів породжує сумнів громадян у використанні їхніх коштів за призначенням

Аудитори двічі намагалиcя зайти з контрольними заходами до «Київтеплоенерго», проте компанія не допустили їх до перевірки. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва. 

«Ця компанія заявилась на відшкодування тарифів за електроенергію у 1,5 млрд грн. Є порядок, затверджений постановою Кабінету міністрів, який говорить: треба перевірити правильність, чи правомірно вони заявили суми на відшкодування з держбюджету. «Київтеплоенерго» вирішив, що він не допустить нас, не дасть перевірити», – розповіла Басалаєва.

Головна аудиторка зазначила, що у квітні працівники служби змогли провести перевірку в «Київпастранс», а от «Київкомунсервіс» (послуги з вивезення сміття – «Главком») – ні. Такі дії породжують сумнів громадян у використанні їхніх коштів за призначенням, стверджує Басалаєва.

«Якщо дозволено місцевим бюджетам самостійно витрачати кошти, то дайте органам державного фінансового контролю все-таки можливість проконтролювати законність та ефективність їх витрачання. У те ж Дніпро ми взагалі жодного разу не зайшли з перевірками», – розповідає посадовиця.

Басалаєва пояснює, що одна з основних проблем – це відсутність відповідальності за те, що підприємства та організації не допускають державних аудиторів до перевірок.

«А от якщо Рахункову палату з перевірками не пустять, то буде кримінальна відповідальність. Для мене – щиро – загадка, чому органи місцевого самоврядування уникають перевірок, тим паче у такий спосіб. Великі державні підприємства так себе не поводять, бо насправді всі розуміють наслідки. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами. Результати нашої роботи дають підстави для розслідування економічних злочинів», – каже аудиторка.

Алла Басалаєва зазначає, що необхідно посилити відповідальність за недопуск фахівців Держаудитслужби. Законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю» готовий, два тижні тому хотіли його вже зареєструвати. Але депутати порекомендували проговорити з громадськістю, Transparency international, тому подання законопроєкту досі в процесі.

Нагадаємо, що в лютому у «Київтеплоенерго» детективи проводили обшуки. Підставою для обшуків стало частково задовільнене Солом’янським районним судом Києва клопотання детективів про обшуки на підприємстві у зв’язку з висновками ревізії Державної аудиторської служби України. 

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Теги: Київпастранс Київтеплоенерго Держаудитслужба Алла Басалаєва

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