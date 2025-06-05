Нацбанк пояснив, чому знову залишив облікову ставку без змін

Національний банк прогнозує сповільнення інфляції

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних з 6 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Нацбанку Андрія Пишного.

За словами посадовця, чинна облікова підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань. Це своєю чергою сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення. «У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом», – каже він.

Нацбанк позитивно оцінив вплив підвищення облікової ставки. «Якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад три місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні-травні – до 5–6 млрд грн», – зазначив Пишний.

Ключовим ризиком для економіки та інфляції залишається перебіг повномасштабної війни та пов'язані з нею ризики додаткових бюджетних потреб, пошкоджень інфраструктури, поглиблення міграції. Окремий ризик – суттєвіший негативний вплив погодних умов на врожаї.

Нацбанк очікує, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість. Надходження з початку року сягнули $18 млрд.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція зростала та в березні сягнула 14,6% рік до року. У НБУ пояснили таку динаміку залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту. Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.

Нагадаємо, у березні Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних. Ставка підвищувалася втретє поспіль: у січні Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних.

У квітні Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначалося, що рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого кроку був захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.