Крадіжки у магазинах Німеччини сягли рекордного рівня

Близько третини всіх крадіжок координувалися організованими злочинними угрупованнями

За підсумками інвентаризації 2024 року, німецькі рітейлери недорахувалися товарів на суму 4,95 млрд євро, це на 3% більше, ніж роком раніше. Такими є дані нової публікації Інституту роздрібної торгівлі (EHI), заснованої на щорічному дослідженні. У ньому взяли участь 98 компаній, які управляють більш ніж 17 тис. магазинів в Німеччині. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

У звіті наголошується, що збитки пов'язані з крадіжками клієнтів та співробітників компаній, власні помилки, такі як неправильне маркування цін, помилки в обліку та оцінці та помилки постачальників.

Згідно з даними дослідження, крадіжки в магазинах, включаючи організовану злочинність, коштували сектору минулого року приблизно 2,95 млрд євро (2023 року ця цифра склала 2,82 млрд євро).

Збитки, зазнані від дій власних співробітників, склали 890 млн. євро, а на крадіжки та помилки, вчинені постачальниками та сервісними компаніями, припало 370 млн. євро.

Згідно зі звітом EHI, крадіжки в магазинах, які здійснюють покупці, зростають з часів пандемії Covid-19.

«У Німеччині 98% усіх крадіжок залишаються непоміченими, а це означає, що для фіксації збитків необхідно проводити інвентаризацію щодо відсутності товарів», – йдеться у звіті.

Магазинні крадіжки дедалі частіше координуються організованою злочинністю Професійні злодійські угруповання стали серйозною загрозою роздрібній торгівлі. За даними дослідження, порівняно з минулим роком кількість магазинних крадіжок, пов'язаних із їх діяльністю, збільшилась на 5%.

У 2024 році на організовану діяльність припало близько третини всіх крадіжок, які здійснюються клієнтами, а це майже 1 млрд євро.

«Багато ритейлерів впевнені, що організовані злодійські угруповання стають все більш професійними і їхня частка продовжуватиме зростати», – йдеться у звіті.

Мотив для крадіжки

«Ще однією проблемою залишається «звичайна» крадіжка покупців, яка частково пояснюється зростанням вартості життя та збільшенням безробіття»,– йдеться у доповіді.

Німеччина, найбільша економіка ЄС, бореться з високими цінами на енергоносії та зниженням продуктивності праці, що частково пов'язано з війною в Україні та пандемією Covid-19.

Виробничий сектор країни зараз стикається із серйозною невизначеністю у світовій торгівлі, а також зі зростанням цін на енергоносії та проблемами з ланцюжками постачання.

З кінця 2022 року економіка країни скорочується кожний другий квартал. За даними статистичного управління країни, вартість житла зросла настільки, що 12% населення витрачали на нього понад 40% свого прибутку минулого року. Середній показник ЄС становить 8,2%.

П'ята частина населення під загрозою бідності або соціальної ізоляції, і хоча інфляція знизилася приблизно до 2%, рівень безробіття на найвищому рівні з кінця 2020 року і становить 6,2%, згідно з даними Федерального агентства з працевлаштування. У своєму останньому звіті агентство також повідомило, що кількість безробітних вперше за десятиліття наблизилася до позначки 3 мільйони осіб.

У яких магазинах найчастіше чинять крадіжки?

З продовольчих магазинів зникло товарів майже на 2 млрд євро, причому найбільше постраждали невеликі супермаркети. У деяких випадках значно зросли збитки в аптеках та господарських магазинах.

Тим часом офіційні поліцейські звіти, які не охоплюють кожен випадок, показують зниження кількості випадків магазинних крадіжок на 5% у 2024 році, згідно з даними поліцейської кримінальної статистики (Polizeiliche Kriminalstatistik).

Це сталося після двох різких стрибків у 2022 та 2023 роках, коли кількість зареєстрованих випадків щорічно збільшувалася на 34,3% та 23,6% відповідно.

Збитки, завдані рітейлерами, обертаються втратами і для федерального бюджету.

«Економічний збиток від крадіжок через недоотриманий податок з продажу становить приблизно €570 млн на рік»,– йдеться у звіті, якщо припустити, що три чверті вкрадених товарів оподатковуються ПДВ за ставкою 19%, а чверть, що залишилася, – 7%.

Нагадаємо, у німецькому місті Хемніц, що у федеральній землі Саксонія, перехожий отримав вогнепальне поранення – у нього вистрелили прямо з вікна житлового будинку. Постраждалим виявився 41-річний громадянин України.