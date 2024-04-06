Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення

Доплата від ООН нараховується пенсіонерам автоматично, без подання заяви

Громадяни, які претендують на виплати від ООН, мають вдіповідати кільком критеріям

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. Пенсійний фонд України пояснив, як це зробити.

Громадяни, які претендують на виплати від ООН, мають вдіповідати кільком критеріям. Зокрема, допомога надається пенсіонерам, які:

мають пенсію меншу за 3 250 гривень;

не отримували будь-яку міжнародну допомогу або виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із 1 березня 2023 року.

Регіони, де ведуться бойові дії, визначаються урядом. Зараз до цього переліку належать такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Розмір виплати від ООН визначається окремо для кожного пенсіонера за такою формулою:

3 250 – сума пенсії = розмір додаткової виплати від ООН

Наприклад, якщо пенсіонер має пенсію 2 500 гривень, то, відповідно, розмір його доплати становитиме 750 гривень.

Для отримання допомоги від ООН не потрібно нікуди звертатися або вчиняти жодних інших дій. Доплата нараховується автоматично, без подання заяви, відповідно до інформації, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Список осіб, які потребують цієї допомоги, визначає Мінсоцполітики. Якщо пенсіонер уже не відповідає зазначеним вище критеріям, йому автоматично припиняють нараховувати виплати.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.