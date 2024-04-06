Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення
Доплата від ООН нараховується пенсіонерам автоматично, без подання заяви
фото з відкритих джерел

Громадяни, які претендують на виплати від ООН, мають вдіповідати кільком критеріям

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. Пенсійний фонд України пояснив, як це зробити.

Громадяни, які претендують на виплати від ООН, мають вдіповідати кільком критеріям. Зокрема, допомога надається пенсіонерам, які:

  • мають пенсію меншу за 3 250 гривень;
  • не отримували будь-яку міжнародну допомогу або виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із 1 березня 2023 року.

Регіони, де ведуться бойові дії, визначаються урядом. Зараз до цього переліку належать такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Розмір виплати від ООН визначається окремо для кожного пенсіонера за такою формулою:

3 250 – сума пенсії = розмір додаткової виплати від ООН

Наприклад, якщо пенсіонер має пенсію 2 500 гривень, то, відповідно, розмір його доплати становитиме 750 гривень.

Для отримання допомоги від ООН не потрібно нікуди звертатися або вчиняти жодних інших дій. Доплата нараховується автоматично, без подання заяви, відповідно до інформації, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Список осіб, які потребують цієї допомоги, визначає Мінсоцполітики. Якщо пенсіонер уже не відповідає зазначеним вище критеріям, йому автоматично припиняють нараховувати виплати.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.

Читайте також: Зарплати, пенсії, тарифи: що зміниться з 1 квітня
Теги: пенсія пенсіонери гроші ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Саудівської Аравії Абдулазіз Альвасіл був обраний головою комісії ООН шляхом «акламації»
Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок
28 березня, 19:57
Пенсії військових зросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму
Пенсії військових: що змінилося в березні
17 березня, 08:26
Гуманітарна ситуація у світі максимально загрозлива
Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога
16 березня, 07:00

Особисті фінанси

Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення
Голова Нацкомісії з держрегулювання енергетики прокоментував ймовірне підвищення цін на світло
Голова Нацкомісії з держрегулювання енергетики прокоментував ймовірне підвищення цін на світло
Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає у 2024 році
Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає у 2024 році
Нацбанк повідомив, скільки українців стали жертвами шахраїв за минулий рік
Нацбанк повідомив, скільки українців стали жертвами шахраїв за минулий рік
Уряд заборонив виселяти деяких переселенців із тимчасового житла
Уряд заборонив виселяти деяких переселенців із тимчасового житла
Тарифи на газ, воду та світло: чого чекати з 1 квітня
Тарифи на газ, воду та світло: чого чекати з 1 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
37K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
21K
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
20K
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну
8955
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
8160
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua