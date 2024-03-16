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Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога
Гуманітарна ситуація у світі максимально загрозлива
фото із відкритих джерел

EUobserver: За три роки кількість людей, які голодують, зросла більш ніж на 120 мільйонів

Минулий рік, на думку європейських експертів, став рекордним за кількістю конфліктів у світі. Видання EUobserver пише, що об'єднана Європа а також Британія платить гроші, щоб вирішити питання із мігрантами. Але паралельно у світі зростає кількість осіб, які потенційно потребують допомоги. Мова щонайменше про 300 млн осіб.

Як заначає видання, торік всі стали свідками найбільшої кількості конфліктів з часів Другої світової війни. Останніми роками ця тривожна тенденція різко посилилася, зробивши конфлікт головним рушієм гуманітарних потреб у всьому світі. Крім того, ці конфлікти стають все більш затяжними і складними.

Одна з найяскравіших і найжахливіших подій – протистояння в секторі Гази, де з 2019 року загинуло безліч дітей. Але конфлікт між Палестиною та Ізраїлем поки що навіть не наблизився до завершення. Водночас, як пише видання, після повномасштабного вторгнення Росії було вбито понад 10 тис. українських мирних жителів. 

Гуманітарна ситуація по всьому світу погіршується, повідомляє джерело, заганяючи найвразливіші групи людей у ​​справжні страждання. Плюс до цього на планету насувається ще й кліматична криза.

Джерело нагадує про біженців-рохінджа в Бангладеш, дівчаток з Афганістану, позбавлених прав людини, та багато інших проблем, що мають масовий характер. На жаль, пишуть оглядачі, усі ці трагедії ігноруються. І виходу поки що немає.

«Від Венесуели до Ємену лише за три роки кількість людей, які голодують, зросла більш ніж на 120 млн, що еквівалентно більш ніж чверті населення Європейського Союзу. А мільйони дітей залишаються без освіти, позбавлені основних прав, таких як їжа, і навіть завербовані озброєними групами», – зазначає EUobserver

Сьогодні розрив між гуманітарними потребами та наявним фінансуванням більший, ніж будь-коли, а заклики до підтримки продовжують значною мірою покладатися на тривожно вузьку міжнародну донорську базу.

Як підрахували журналісти видання, минулого року понад 90% загального світового внеску надійшло лише від 20 донорів, причому три найбільші донори, включаючи Європейську комісію, надали майже 60% доступного у всьому світі гуманітарного фінансування. Крім Європейської комісії, чотири з 10 найбільших світових донорів є державами-членами ЄС: Німеччина, Швеція, Нідерланди та Франція. Разом Єврокомісія та ці чотири країни складають майже 90% загального гуманітарного фінансування Європи.

У 2023 році ЄС зробив важливий крок у напрямку збільшення спільного внеску, встановивши добровільну ціль у розмірі 0,07% валового національного доходу, який виділяється на гуманітарну допомогу державами-членами спільноти. Іспанія навіть закріпила це у своєму національному законодавстві. Проте чи полегшить такий вчинок гуманітарну ситуацію у світі покаже час.

До слова, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів. Про це пише Bloomberg.

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Теги: Швеція населення харчування Берлін Бангладеш фінансування Індонезія криза Іспанія продукти Нідерланди Франція гроші Європа Єврокомісія Німеччина конфлікт

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