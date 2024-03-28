Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок

Саудівська Аравія головуватиме в 30-ту річницю Пекінської декларації – «знакового документа для просування прав жінок в усьому світі»

Саудівську Аравію обрали головою комісії ООН, яка має сприяти гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок у світі. На це звернули увагу правозахисники, які назвали обрання країни «шокуючою зневагою до прав жінок у світі». Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема газета зазначає, що посол Саудівської Аравії Абдулазіз Альвасіл був обраний головою комісії шляхом «акламації», тобто був єдиним кандидатом і не мав суперників. Його підтримала група країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, що входять до складу комісії.

Правозахисники звернули увагу на те, що комітет очолила країна із «великим розривом між правами чоловіків і жінок, навіть на папері».

Голова нью-йоркського офісу Amnesty International Шеріне Тадрос зазначила, що Саудівська Аравія буде головувати наступного року, в 30-ту річницю Пекінської декларації – «знакового документа для просування прав жінок в усьому світі». За її словами, це критичний для комісії рік.

«Саудівська Аравія зараз головує, але сама Саудівська Аравія має жахливу репутацію у сфері прав жінок і далека від мандату комісії», – заявила Тадрос.

Газета The Guardian додала, що місія Саудівської Аравії в ООН не відповіла на запит про коментар, але чиновники в країні згадали закон про «особистий статус», ухвалений у 2022 році, як доказ прогресу у сфері прав жінок.

Закон передбачає отримання дозволу для жінки від чоловіка-опікуна для шлюбу. Відповідно до закону, дружина має підкорятися своєму чоловікові «розумним чином», а фінансова підтримка чоловіка залежить від «слухняності» дружини.

Директорка Human Rights Watch (HRW) в ООН зазначила, що обрання Саудівської Аравії головою Комісії ООН зі становища жінок «демонструє шокуючу зневагу до прав жінок в усьому світі».

Нагадаємо, багаті країни залишають бідні позаду, наражаючи на ризик глобальну стабільність.

До слова, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ. Зокрема, він забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами, а також «збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків».