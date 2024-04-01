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В Україні з 1 квітня зросла мінімальна зарплата: нова сума

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні з 1 квітня зросла мінімальна зарплата: нова сума
Новий розмір мінімальної зарплати становить 8 тис. грн, але працівники через податки отримуватимуть 6440 грн
фото: glavcom.ua

Мінімальна оплата за годину роботи в Україні після підвищення мінімалки становитиме 48 грн

З 1 квітня розмір мінімальної зарплати в Україні зріс вдруге за рік – тепер вона становить 8 тис. грн/міс. Про це йдеться у статті «Главкома» «Зарплати, пенсії, тарифи: що зміниться з 1 квітня».

Працівники отримуватимуть «на руки» 6 440 грн через податки – таким чином, мінімальна оплата за годину роботи становитиме 48 грн. За прогнозом Мінфінансів України, мінімалка в нашій країні збільшуватиметься й надалі:

  • з 1 січня 2025 року вона складатиме 8 370 грн;
  • з 1 січня 2026 року – 8 956 грн.

Квітневе збільшення мінімальної зарплати автоматично призведе до зростання виплат за лікарняним, жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, а також частини пенсій. Йдеться про виплати, що отримують пенсіонери віком від 65 років та які мають достатню кількість стажу.

У кого зросте пенсія після підвищення мінімалки

З 1 квітня 2024 року зростуть пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складатиме уже 3200 грн.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає 35 років для чоловіків, 30 – для жінок.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), котрі перемістилися до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», повинні пройти фізичну перевірку осіб в Ощадбанку чи Пенсійному фонді України (ПФУ) до 31 березня 2024 року. 

До слова, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень. 

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Теги: податки зарплата українці пенсія

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