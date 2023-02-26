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Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
фото з відкритих джерел

Варто наголосити, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо

Українці, які постраждали через російську агресію, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу розміром 6 600 грн. Ці кошти розбиваються на три місяці на члена родини. Виплата здійснюється одним платежем.

Хто може отримати виплати та де дізнатися інформацію про фінансову допомогу від ООН, розповіла Наталія Бриль, програмна координаторка невідкладної грошової допомоги Благодійного фонду «Право на захист», для Travel РБК-Україна.

Хто має право подати заявку

Перш за все, програма реалізується в таких областях: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська, (перелік може доповнюватися).

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

  • не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;
  • мають дохід, менший за 5 400 грн на особу.

До таких категорій належать: переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року або є особами, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій.

Умови для отримання

Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості, а саме:

  • Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
  • Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
  • Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.
  • Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Документи та інформація, які потрібно буде надати

Для отримання 6 600 грн, потрібно надати:

  • ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;
  • місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів);
  • податковий номер (необхідний для виплати допомоги);
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги); картки «єПідтримка» не підходять;
  • будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Важливо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ «Право на захист» працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині. 

Детальніше про програму грошової допомоги від УВКБ ООН читайте тут.

Нагадаємо, що в Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата.

Крім того, раніше ми писали, як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги.

Читайте також: Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
Теги: фінанси гроші переселенці

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