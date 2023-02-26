Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення

Варто наголосити, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо

Українці, які постраждали через російську агресію, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу розміром 6 600 грн. Ці кошти розбиваються на три місяці на члена родини. Виплата здійснюється одним платежем.

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Хто може отримати виплати та де дізнатися інформацію про фінансову допомогу від ООН, розповіла Наталія Бриль, програмна координаторка невідкладної грошової допомоги Благодійного фонду «Право на захист», для Travel РБК-Україна.

Хто має право подати заявку

Перш за все, програма реалізується в таких областях: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська, (перелік може доповнюватися).

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Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;

мають дохід, менший за 5 400 грн на особу.

До таких категорій належать: переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року або є особами, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій.

Умови для отримання

Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості, а саме:

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Документи та інформація, які потрібно буде надати

Для отримання 6 600 грн, потрібно надати:

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ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги); картки «єПідтримка» не підходять;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Важливо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ «Право на захист» працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.

Детальніше про програму грошової допомоги від УВКБ ООН читайте тут.

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