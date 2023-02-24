За рік війни російські олігархи втратили шалені статки: названо суми

Найбільше втратив основний власник ПАТ «Северсталь» Олексій Мордашов

Олігархи Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення втратили вже $67 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначєаться, що станом на 23 лютого 2022 року, за день до того, як війська Володимира Путіна вторглися в Україну, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у $339 млрд. Рік потому багаті та впливові російські мільярдери втратили $67 млрд зі своїх сукупних статків, що є падінням на 20%.

Найбільше втратив основний власник ПАТ «Северсталь» Олексій Мордашов. З моменту вторгнення РФ в Україну його статки зменшилися на $6,7 млрд. Проте він досі має $19,8 млрд, і таким чином все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в країні.

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Другим за величиною падіння статків є металургійний магнат, голова правління ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» Володимир Лісін. Минулого року він втратив $5,8 млрд, скоротивши свої прибутки до $20,5 млрд.

Видання зазначає, що фактично, сукупний капітал російських мільярдерів досяг «дна» лише через кілька тижнів після вторгнення. Станом на 9 березня 2022 року їхні статки впали на $92 млрд – до $248 млрд.

Нагадаємо, що цей рік приніс втрати і для українських депутатів. Достроково втратила мандати рекордна кількість нардепів – 17.