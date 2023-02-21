Бізнес із Росією. Чи змогли компанії, які залишились попри санкції, щось заробити

Усі гроші, які заробляються в Росії, залишаються в Росії

Скандал навколо Auchan, по якому розслідувачі чітко показали, як цей французький бізнес в Росії допомогає здійснювати військові злочини, повернув нас до розмови про західний бізнес, який залижається в Росії. Тим більше, що кількісно в Росії залишилось дуже багато компаній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але тут треба розуміти, що кількість не завжди дорівнює якості. Бо може піти одна компанія і вплив на економіку буде більшим, ніж від того, що 100 компаній лишиться.

Одже, хто залишається в Росії? По перше, ймовірність того, що компанія залишиться в Росії, залежить від того, наскільки той російський ринок для компанії критичний. Наприклад, Microsoft дуже легко приймає рішення полишити ринок Росії, бо для нього доходи від російського ринку не принципові. Компанія взагалі 85% дохожду отримує на американському ринку, а всі інші, дуже часто, є в межах статистичної похибки. Для того ж Auchan ринок Росії один із найважливіших.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По друге, йомвірність дуже сильно залежить від країни походження бізнесу. Бо тиск суспільства на компанію, якщо бізнес у Росії зберігається, у Британії і у Франції буде зовсім різний. І от з Auchan ми маємо французьку історію.

І третє. Що дуже і дуже важливо. Приватні компанії з більшою ймовірністю залишаються на ринку Росії, ніж ті фірми, акції яких торгуються на біржі. Бо на вартість акцій дуже негативно впливає, якщо бізнес залишається в Росії. А це важливо для акціонерів. А тому стає важливим і для менеджменту. Якщо ж компанія приватна, і є власністю, наприклад, однієї родини, то такі власники меньш чутливі до суспільного тиску. Наприклад, той самий Ашан є приватною компанією і йому байдуже, що там відбувається на біржах.

І тут ми приходимо до історії Райфайзенбанка. Бо це публічна компанія, яка лишилась в Росії. Залишимо за душка конспірологічні версії про те, що там зберігається золото партії ще з часів Радянського Союзу і банк є філіалом ГРУ, ФСБ чи когось ще. І просто вирішимо, що менеджмент і провідні акціонери банку вивились жадібними людьми. Які вирішили залишити банк в росії, тим більше, що російський ринок є важливим для цього банку. Так уж сталось, що історично Райффайзен рухався на схід від Австрії. Чому так сталося, то напевно предмет іншого дослідження.

Що отримав банк в результаті. З одного боку, рекордні прибутки на російському ринку. Які складають більше половини прибутків цієї групи. З іншого боку, акціонери не дуже щасливі з того приводу. Подивіться на графіки. Рік тому, коли почалася війна, вартість акцій всіх європейських банків пішла різко вниз. Але індекс вартості банківських акцій показує, що інші фінансові установи відновили свою капіталізацію за останній рік. Але тільки не Райффайзенбанк. Якому додатково зараз прилетіло від американців, які будуть вивчати, чи не заслуговує банк на санкції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

От вам і прибутки. Додатково ситуацію прикрашає той факт, що вивести прибутки з Росії Райффайзенбанк не може. Це заборонено. І всі гроші, які вони заробляють в Росії, залишаються в Росії. Фактично, банк виявився у пастці для мавп. Корінні мешканці Бразилії використовують пастку для мавп під назвою кумбука. Вони вирізають отвір в гарбузі, але такої величини, щоб у нього могла просунутися мавп’яча рука, потім кілком прикріпляють гарбуз до землі, а всередину кладуть приманку, як правило, банан. Нерозумна мавпа хапає банан, але руку із затиснутим в ній бананом вона витягнути не може. І вона не хоче випустити банан. Таким чином тварина потрапляє в пастку. І сидить з тим бананом і чекає. Коли за нею прийдуть. Прямо як австрійський банк.

Чи можуть вони дочекатися успіху? Теоретично так. Колись може зірки стануть так, що Путін раптово помре, із в язниці вийде Навальний і Scorpions знов приїдуть на Червону площу співати «Wind of Change». Але чи стануть. Але поки що акціонери австрійського банку можуть відчувати себе тупими мавпами.