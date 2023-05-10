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В Україні зріс тіньовий ринок сигарет: цифри шокують

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зріс тіньовий ринок сигарет: цифри шокують
При споживанні у 34,6 млрд сигарет за 2022 рік в Україні офіційно виробили та імпортували 27,5 млрд сигарет
фото ілюстративне

Українці викурили торік близько 7 млрд контрафактних сигарет

Минулого року частка нелегального ринку сигарет зросла до рекордного рівня – 20% від загальних обсягів. Загалом українці спожили близько 7 млрд сигарет з «чорного» ринку, а бюджет недоотримав мільярди гривень. Про це повідомляє Forbes.

«Згідно з підрахунками Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ), при споживанні у 34,6 млрд сигарет за 2022 рік в Україні офіційно виробили та імпортували 27,5 млрд сигарет. Тіньовий сегмент – 6,97 млрд сигарет. Оцінки Kantar ще більші – 7,8 млрд контрафактних сигарет спожили українці минулого року. У підсумку бюджет втратив 19,1 млрд грн надходжень через несплачені акцизи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше на чорному ринку сигарет, маркованих для продажу у магазинах безмитної торгівлі Duty Free або призначених для експорту – 11,7% з усього ринку і понад половина контрафакту. Далі йдуть підроблена продукція (6,6% ринку) та контрабанда (1,6%).

У 2021 році, за даними Pro-Consulting, обсяг тютюнового ринку становив 37 млрд грн. Найбільшими гравцями його легального сегмента були – Philip Morris з часткою понад 28% та «Бритіш Американ Тобакко Україна» (ВАТ) – 24%. В українського виробника – Винниківської тютюнової фабрики – частка становила 8%.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента планує заборонити купувати сигарети, алкоголь та пальне за готівку.

Теги: тютюнові вироби контрабанда бюджет

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