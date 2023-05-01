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Стартап жінки прем'єр-міністра Великої Британії отримав грант від держави

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стартап жінки прем'єр-міністра Великої Британії отримав грант від держави
Стартап, підтриманий дружиною Сунака, отримав державний грант
фото: thelondoneconomic.com

Компанія дружини прем'єра Британії Сунака отримала фінансову підтримку від влади

Компанія, часткою якої володіє дружина прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Акшата Мурті, отримала гроші від влади в рамках державної підтримки. Про це пише видання The Times.

За інформацією видання, дружина політика керує інвестиційною компанією, яка володіє часткою у стартапі у сфері освітніх технологій під назвою Study Hall. Повідомляється, що у 2022 році організація отримала грант від урядової компанії Innovate UK, яка надає фінансову підтримку підприємцям, які працюють у сфері інновацій. Сума гранту становила 350 тис.  фунтів стерлінгів.

У анотації до гранту сказано наступне: «Study Hall сприяє залученню та підвищує ефективність викладання та навчання, заощаджуючи час і гроші платників податків, вчителів, батьків і студентів».

У статті зазначено, що факт того, що компанія першої леді Великої Британії отримала фінансову підтримку від влади, відкриває нові питання щодо її взаємодії з урядом країни, який очолює її чоловік.

Нагадаємо, нещодавно парламент Великої Британії розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака. Про це повідомляло видання The Guardian. 

Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня, повідомляється на веб-сайті комісара. У записі сказано лише, що він стосується параграфа шостого оновленого кодексу поведінки для депутатів, у якому сказано, що вони «повинні завжди бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-який відповідний інтерес до будь-якої роботи палати чи її комітетів».

Дружина Сунака, Акшата Мурті, вказана як акціонер компанії Koru Kids, яка входить до числа шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, які, ймовірно, отримають вигоду від пілотної схеми, запропонованої в бюджеті минулого місяця, щоб заохотити людей стати нянями, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається саме через  цю компанію.

Читайте також: Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину

Теги: Ріші Сунак гроші політика слідство скандал навчання розслідування дружина парламент грант міністр

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