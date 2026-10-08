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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 8 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 8 жовтня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 8 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 8 жовтня 2026 року. Порівняно з 7 жовтня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86, євро – 50,15 грн, польського злотого – 11,44 грн.

Курс валют станом на 8 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8639 50,1569 59,2589 11,4481 53,8880
Ощадбанк Ощадбанк
 44,70 / 45,05 50,70 / 50,70 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,60 / 45,04 49,97 / 50,76 58,98 / 59,88 11,41 / 11,61 -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,20 / 50,90 58,60 / 60,00 11,30 / 11,60 -
monobank monobank
 44,65 / 45,03 50,05 / 50,75 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,60 / 45,07 49,90 / 50,60 57,00 / 60,40 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00
OTP Bank OTP Bank
 44,75 / 45,25 50,00 / 50,95 - - 53,25 / 54,25
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,70 / 45,04 50,00 / 50,75 58,35 / 60,15 - 53,30 / 54,60
* курс валют станом на 09:47 8 жовтня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют НБУ Нацбанк гроші гривня

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