Євро та долар подешевшали. Курс валют на 8 жовтня 2026 року

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 8 жовтня 2026 року. Порівняно з 7 жовтня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86, євро – 50,15 грн, польського злотого – 11,44 грн.

Курс валют станом на 8 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8639 ↓ 50,1569 ↓ 59,2589 ↓ 11,4481 ↓ 53,8880 ↓ Ощадбанк 44,70 / 45,05 50,70 / 50,70 - - - Приватбанк 44,60 / 45,04 49,97 / 50,76 58,98 / 59,88 11,41 / 11,61 - ПУМБ 44,60 / 45,20 50,20 / 50,90 58,60 / 60,00 11,30 / 11,60 - monobank 44,65 / 45,03 50,05 / 50,75 - - - Райффайзен 44,60 / 45,07 49,90 / 50,60 57,00 / 60,40 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00 OTP Bank 44,75 / 45,25 50,00 / 50,95 - - 53,25 / 54,25 Укрсиббанк 44,70 / 45,04 50,00 / 50,75 58,35 / 60,15 - 53,30 / 54,60

* курс валют станом на 09:47 8 жовтня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.