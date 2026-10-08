Євро та долар подешевшали. Курс валют на 8 жовтня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 8 жовтня 2026 року. Порівняно з 7 жовтня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86, євро – 50,15 грн, польського злотого – 11,44 грн.
Курс валют станом на 8 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8639 ↓
|50,1569 ↓
|59,2589 ↓
|11,4481 ↓
|53,8880 ↓
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,05
|50,70 / 50,70
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,60 / 45,04
|49,97 / 50,76
|58,98 / 59,88
|11,41 / 11,61
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|50,20 / 50,90
|58,60 / 60,00
|11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|44,65 / 45,03
|50,05 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,60 / 45,07
|49,90 / 50,60
|57,00 / 60,40
|10,80 / 11,80
|51,20 / 55,00
|
OTP Bank
|44,75 / 45,25
|50,00 / 50,95
|-
|-
|53,25 / 54,25
|
Укрсиббанк
|44,70 / 45,04
|50,00 / 50,75
|58,35 / 60,15
|-
|53,30 / 54,60
За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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