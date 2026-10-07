Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 8 жовтня в церковному календарі – День пам'яті преподобної Пелагії Антіохійської

8 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської – жінки, чий шлях від гріха до святості став одним із найпотужніших прикладів покаяння в історії Церкви. У народі цей день відомий як Палашки – час підбиття господарських підсумків перед зимою.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобної Пелагії Антіохійської

Преподобна Пелагія жила у IV столітті в Антіохії – одному з найбільших і найрозкішніших міст тогочасного світу. Вона була знаменитою танцівницею і куртизанкою: їздила вулицями в пишному вбранні з золотом і перлами, оточена натовпом шанувальників. Її ім'я було у всіх на вустах – але зовсім не завдяки чеснотам.

Усе змінила одна зустріч. Єпископ Нон Єлапольський, побачивши Пелагію, не відвернувся з огидою – навпаки, впав на коліна і почав молитися за її душу. Його проповідь про Страшний суд і милосердя Боже вразила жінку до глибини серця. Вона сама прийшла до єпископа, зі слізьми просила хрещення і каялася у гріхах. Роздавши все майно жебракам і звільнивши рабів, Пелагія назавжди залишила своє колишнє життя.

Вона вирушила до Єрусалима і оселилася на Єлеонській горі в маленькій печері. Аби уникнути зайвої уваги, Пелагія прийняла постриг під чоловічим іменем – Пелагій – і прожила там довгі роки в суворому посту та безперервній молитві, виснаживши тіло до невпізнанності. Коли вона померла, ченці, що прийшли відспівати «брата Пелагія», з подивом виявили, що це жінка. Церква прославила її в лику святих як взірець того, що щире покаяння відкриває шлях до Бога навіть із найглибшого гріха.

Молитви дня

До преподобної Пелагії звертаються з молитвами про прощення гріхів, силу для покаяння та допомогу на шляху духовного переродження.

О, преподобна мати наша Пелагіє! Ти, колись у гріхах загрузла, покаянням і сльозами душу свою очистила і серце своє Господу відкрила. Молимо тебе: випроси нам у Христа Бога нашого прощення гріхів наших і сили на шляху чеснот. Допоможи нам не впадати у відчай, але завжди з вірою і надією до Господа звертатися.



Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 8 жовтня зветься Палашки – від народної форми імені Пелагія. Цей день здавна вважався часом підбиття господарських підсумків: завершувалися осінні роботи в полі й городі, господарі ретельно оглядали комори та перераховували запаси зерна, солінь і сушених овочів на зиму. Казали: хто на Палашки з господарством не впорався – той зиму зустріне непідготованим.

Павутиння стелиться по полю – осінь буде довгою і теплою.

Хмари низько навислі – чекай сніжної, холодної зими.

День теплий і ясний – листопад буде м'яким.

Вітер із заходу – на дощову пізню осінь.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 8 жовтня не варто ледарювати й відкладати справи – вважається, що хто на Палашки сидить без діла, той весь рік проживе в нестатках. Не слід сваритися з близькими та ображати їх: день пам'яті святої, що покаялась у гріхах, нагадує – злість руйнує душу. Забороняється пліткувати та обмовляти людей. Також не варто рубати старі дерева: за повір'ям, вони восени «засинають», і тривожити їх – погана прикмета для господарства.