8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 жовтня в Україні відзначають День юриста. У світі святкують Всесвітній день біометрії та Всесвітній день восьминога. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День юриста України

Це професійне свято було встановлено Указом президента України у 1997 році і відзначається щороку 8 жовтня. Свято присвячене визнанню важливої ролі юристів у розбудові правової держави, захисті прав та свобод громадян та зміцненні законності. Це день вшанування усіх, хто присвятив своє життя юридичній діяльності: суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, правознавців та юрисконсультів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день біометрії

Свято присвячене просуванню та підтримці розвитку біометричних технологій та їх застосування. 8 жовтня світові організації нагадують про те, як відбитки пальців, розпізнавання обличчя, голосу чи сітківки ока допомагають у кібербезпеці, фінансових операціях та підвищенні рівня захисту даних.

Всесвітній день восьминога

Дата 8 жовтня була обрана для відзначення цього свята невипадково: цифра 8 символізує вісім щупалець восьминога. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про цих розумних морських мешканців та необхідність захисту океанів, у яких вони живуть.

Міжнародний день подіатрії

Це свято привертає увагу до важливості здоров'я стоп та ніг, оскільки подіатрія – це медична спеціальність, що займається діагностикою та лікуванням захворювань стоп. Здоров'я ніг безпосередньо впливає на поставу та загальне самопочуття людини.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Пелагії

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії Антіохійської. Пелагія жила у IV столітті в місті Антіохія Сирійська. До свого навернення вона була відомою танцівницею та куртизанкою, прославленою своєю красою, розкішним життям і багатими вбраннями.

За переказами, під впливом проповіді єпископа Нонна, Пелагія усвідомила свою гріховність, прийняла хрещення, роздала своє майно бідним та залишила світське життя. Вона усамітнилася, видаючи себе за євнуха, і присвятила решту життя посту, молитві та покаянню. За свою жертовність та глибоку віру вона була зарахована до лику святих. У народі цей день також називали «Пелагія Запасиха», оскільки цього дня традиційно закінчували всі хатні заготівлі на зиму.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо хмари пливуть низько – чекайте на холодну погоду.

Якщо ще не опало все листя з дерев – зима буде пізньою.

Багато павутиння літає у повітрі – до потепління.

Якщо погода тепла і сонячна – тепло протримається ще три тижні.

Якщо на стежках замерз бруд – наближається похолодання.

Історичні події

1085 рік – у Венеції освячують Собор Святого Марка;

1596 рік – підписують Берестейську унію, якою створюють греко-католицьку Церкву;

1886 рік – Харківська міська публічна бібліотека приймає перших відвідувачів;

1895 рік – прояпонський переворот у Сеулі, вбивають королеву Мін;

1896 рік – вперше публікують індекс Доу-Джонса, що стає головним показником ситуації на американських біржах;

1918 рік – Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1938 рік – в Ужгороді створюють перший уряд автономного Закарпаття;

1941 рік – німецька армія виходить до Азовського моря, здають Маріуполь;

1942 рік – у Почаєві підписують Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 рік – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;

1967 рік – спецзагін болівійської армії бере у полон Ернесто Че Гевару;

1977 рік – Організація Українського визвольного фронту проводить у Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом»;

1991 рік – Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України;

1993 рік – Україна розпочинає спецоперацію з евакуації грузинських біженців з Абхазії;

1996 рік – у Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна.