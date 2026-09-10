Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 10 вересня 2026 року. Порівняно з 9 вересня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,99 грн, польського злотого – 12,04 грн.
Курс валют станом на 10 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6462
|51,9905
|60,5389
|12,0491
|55,2641
|
Ощадбанк
|44,50 / 44,90
|51,70 / 52,40
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,40 / 44,84
|51,68 / 52,35
|60,18 / 60,97
|11,97 / 12,12
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,70 / 52,40
|59,60 / 61,00
|11,84 / 12,14
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|
51,70 / 52,34
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,85
|51,30 / 52,30
|58,20 / 61,70
|11,30 / 12,30
|52,40 / 56,20
|
OTP Bank
|44,25 / 44,85
|51,50 / 52,40
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|44,45 / 44,84
|51,65 / 52,33
|59,50 / 61,30
|-
|54,50 / 55,90
За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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