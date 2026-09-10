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Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 10 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 10 вересня 2026 року. Порівняно з 9 вересня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,99 грн, польського злотого – 12,04 грн.

Курс валют станом на 10 вересня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6462 51,9905 60,5389 12,0491 55,2641
Ощадбанк
 44,50 / 44,90 51,70 / 52,40 - - -
Приватбанк
 44,40 / 44,84 51,68 / 52,35 60,18 / 60,97 11,97 / 12,12 -
ПУМБ
  44,40 / 45,00 51,70 / 52,40 59,60 / 61,00 11,84 / 12,14 -
monobank
 44,43 / 44,83

51,70 / 52,34

 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,85 51,30 / 52,30 58,20 / 61,70 11,30 / 12,30 52,40 / 56,20
OTP Bank
 44,25 / 44,85 51,50 / 52,40 - - 54,75 / 55,75
Укрсиббанк
 44,45 / 44,84 51,65 / 52,33 59,50 / 61,30 - 54,50 / 55,90
* курс валют станом на 09:39 10 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют ціни гроші гривня НБУ Нацбанк

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