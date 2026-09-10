Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 10 вересня 2026 року. Порівняно з 9 вересня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,99 грн, польського злотого – 12,04 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,6462 51,9905 60,5389 12,0491 55,2641 Ощадбанк 44,50 / 44,90 51,70 / 52,40 - - - Приватбанк 44,40 / 44,84 51,68 / 52,35 60,18 / 60,97 11,97 / 12,12 - ПУМБ 44,40 / 45,00 51,70 / 52,40 59,60 / 61,00 11,84 / 12,14 - monobank 44,43 / 44,83 51,70 / 52,34 - - - Райффайзен 44,40 / 44,85 51,30 / 52,30 58,20 / 61,70 11,30 / 12,30 52,40 / 56,20 OTP Bank 44,25 / 44,85 51,50 / 52,40 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 44,45 / 44,84 51,65 / 52,33 59,50 / 61,30 - 54,50 / 55,90

* курс валют станом на 09:39 10 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.