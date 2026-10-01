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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 1 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 1 жовтня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 1 жовтня 2026 року. Порівняно з 30 вересня, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68, євро – 50,71 грн, польського злотого – 11,61 грн.

Курс валют станом на 1 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,6819 50,7166 59,3715 11,6125 53,5343
Ощадбанк Ощадбанк
 44,45 / 45,95 50,50 / 51,30 58,20 / 60,20 11,10 / 11,85 52,95 / 54,55
Приватбанк Приватбанк
 44,45 / 44,84 50,3 / 51,02 58,88 / 59,52 11,52 / 11,69 -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,80 / 51,50 58,50 / 59,90 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,43 / 44,83 50,50 / 51,20 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,60 / 44,99 50,70 / 51,20 57,20 / 60,70 10,95 / 11,95 51,20 / 54,70
OTP Bank OTP Bank
 44,52 / 44,85 50,55 / 51,25 58,94 / 60,10 11,54 / 11,75 53,20 / 54,18
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,50 / 45,10 50,50 / 51,40 58,15 / 60,35 - 52,60 / 54,60
* курс валют станом на 09:18 1 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, злотий, швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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