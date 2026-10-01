Євро та долар подешевшали. Курс валют на 1 жовтня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 1 жовтня 2026 року. Порівняно з 30 вересня, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68, євро – 50,71 грн, польського злотого – 11,61 грн.
Курс валют станом на 1 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6819 ↓
|50,7166 ↓
|59,3715 ↓
|11,6125 ↓
|53,5343 ↓
|
Ощадбанк
|44,45 / 45,95
|50,50 / 51,30
|58,20 / 60,20
|11,10 / 11,85
|52,95 / 54,55
|
Приватбанк
|44,45 / 44,84
|50,3 / 51,02
|58,88 / 59,52
|11,52 / 11,69
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|50,80 / 51,50
|58,50 / 59,90
|11,50 / 11,80
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|50,50 / 51,20
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,60 / 44,99
|50,70 / 51,20
|57,20 / 60,70
|10,95 / 11,95
|51,20 / 54,70
|
OTP Bank
|44,52 / 44,85
|50,55 / 51,25
|58,94 / 60,10
|11,54 / 11,75
|53,20 / 54,18
|
Укрсиббанк
|44,50 / 45,10
|50,50 / 51,40
|58,15 / 60,35
|-
|52,60 / 54,60
За тиждень долар США, злотий, швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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