Хто може отримати 75% знижки на комуналку: роз'яснення Пенсійного фонду

Щоб платити лише 25% від вартості комуналки, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду

Деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості. Пенсійний фонд України пояснив, хто має праву на таку пільгу.

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Хто може платити 25% від вартості комуналки

Без урахування середньомісячного доходу знижку 75% на сплату комуналки можуть отримати українці, які належать до однієї з таких категорій:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи, яких було піддано репресіям у формі ув’язнення або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Як оформити пільгу

Для отримання пільги потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ чи за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.

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Нагадаємо, директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький пояснив, як оформити субсидію в орендованій квартирі.

До слова, деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.