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Кабмін затвердив порядок перерахунку вартості неякісних комунальних послуг

Христина Петренко
glavcom.ua
Кабмін затвердив порядок перерахунку вартості неякісних комунальних послуг
Норми порядку перерахунку не застосовуються на тимчасово окупованих територіях
Фото: Ковальчук Віктор

Новий порядок перерахунку стосується послуг з постачання тепла, гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення сміття

Уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

«Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства відновлення затверджено постанову щодо здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Новий порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перерахунок здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг:

  • зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;
  • зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
  • перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  • невідповідності складу і якості гарячої та холодної  води державним санітарним нормам і правилам;
  • недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також в Мінвідновлення підкреслюють, що перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.

Норми зазначеного порядку не застосовуються на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії.

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що до кінця цьогорічного опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ та тепло не змінюватимуться.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні почали відключати електроенергію боржникам. Також у платіжках з'явилась нова послуга.

Читайте також: Чому поновилися відключення боржників? Пояснення «Вінницяобленерго»
Теги: Денис Шмигаль послуги водопостачання сміття тарифи

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