Пільги на оплату комуналки: хто має право на їх отримання

Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільги на оплату комунальних послуг

Деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, а також осіб, які мають право на такі пільги, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389).

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

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Із 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 грн (місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 грн станом на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн (абзац 1 підпункту 169.4.1 статті 169 Податкового кодексу України)).

Нагадаємо, що уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.

До слова, з 1 лютого в Україні почали відключати електроенергію боржникам. Також у платіжках з'явилася нова послуга.