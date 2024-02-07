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Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Уночі Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья

У ніч на 7 лютого з аеродрому Оленья в Росії злетіли кілька бортів Ту-95, через що під ранок в Україні оголошено масштабну тривогу. Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю без України. Омбудсмен пояснив, що не так із законом про мобілізацію. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 лютого, щоб ви були в курсі подій. 

Атака на Україну

Уночі 7 лютого з аеродрому Оленья в Росії злетіли кілька бортів Ту-95. Вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

До того ж, уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів.

«Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях», – повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Омбудсмен пояснив, що не так із законом про мобілізацію

Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України. Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Одним із нормативних питань є порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають або виключені з військового обліку. 

Також він звернув увагу на те, що в законопроєкті йдеться про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. 

Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність, що не відповідає положенням низки документів.

Попри це Дмитро Лубінець закликав ухвалити закон в першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмена можна врегулювати.

Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю

Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.  Окремий законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона передбачає виділення коштів лише на підтримку Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході.

Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали – 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.

Більшість демократів засудили його і назвали «політичним трюком», щоб відвернути увагу від законопроєкту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України

Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки.

«Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки», – сказав Роберт Вуд у своєму виступі.

Водночас представник США додав, що саме Росія є єдиним агресором у цій війні й лише Москва може її закінчити сьогодні.

Еквадор через США може поставити Україні ЗРК «Оса-АКМ»

Еквадор готується передати Сполученим Штатам Америки шість зенітно-ракетних комплексів «Оса-АКМ», які потім, будуть надані Україні. Про це пишуть Іnfodefensa.com та Militarnyi.

Угода передбачає передачу Еквадору нових американських систем, моделі та тип яких не розкривається. Крім того, домовленість передбачає навчання, підтримку та постійну технічну допомогу.

В якому стані перебувають ЗРК «Оса-АКМ», що мають бути передані американській стороні, наразі не відомо.

Загалом на озброєнні Сухопутних військ та Повітряних сил Еквадору стоїть 12 комплексів 9K33 «Оса-АКМ», що були придбані свого часу в Україні.

Теги: росія законопроєкт балістичні ракети тривога Москва Олег Синєгубов кордон навчання фінансування права громадян військові закон гроші окупанти Лубінець

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