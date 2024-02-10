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Стало відомо, як оформити субсидію в орендованій квартирі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, як оформити субсидію в орендованій квартирі
фото: bank.gov.ua

Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на субсидію без договору про оренду на житло

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в орендованій квартирі призначається на основі договору про найм. Про це розповів директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На субсидію можуть претендувати всі, хто оплачує комунальні послуги і кому доходи не дозволяють ці послуги оплачувати. Єдиний виняток щодо проживання – це для внутрішньо переміщених осіб», – сказав директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку.

Левицький зазначає, що внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на субсидію без договору про оренду. Їм потрібно вказати своє місце проживання та оплату ЖКП у заяві. Для решти офіційний договір про оренду є обов'язковим.

Як оформити субсидію:

  • в органах місцевого самоврядування, ЦНАПі або сервісному центрі Пенсійного фонду.
  • через «Дію», у застосунку або на сайті ПФУ.

Документи для призначення субсидії, які мають подавати ВПО:

  • заява;
  • декларація про доходи та витрати, де вказано склад домогосподарства;
  • паспорти та ідентифікаційний код;
  • довідка про статус ВПО.

Нагадаємо, що деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

До слова, з 1 лютого в Україні почали відключати електроенергію боржникам. Також у платіжках з'явилася нова послуга.

Читайте також: Чому поновилися відключення боржників? Пояснення «Вінницяобленерго»
Теги: гроші субсидія оренда квартира Україна українці комуналка

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