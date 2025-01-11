Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше

Ціна за одне куряче яйце в одному з столичних супермаркетів

Після новорічних свят у столичних супермаркетах спостерігається значне зниження цін на популярний продукт

Ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються. Так, за одне куряче яйце С1 у супермаркеті Auchan ви заплатите 3 грн 10 коп., пише «Главком».

У супермаркеті Varus за куряче яйце другої категорії С2, враховуючи знижку 44%, ви заплатите 2 грн 79 коп., ціна без знижки – 4 грн 99 грн. Акція триватиме до 13 січня.

Також у цьому супермаркеті триватимуть знижки до 13 січня на яйця торгової марки «Від доброї курки»:

10 шт. яєць С1 коштують 48 грн 90 коп.

10 шт. яєць С2 коштують 46 грн 90 коп.

Супермаркет АТБ також пропонує своїм покупцям знижки на курячі яйця. За десяток яєць вищої категорії від торгової марки «Квочка» треба віддати 55 грн 90 коп. А ціна за 10 яєць першої категорії від торгової марки «Своя лінія» можна заплатити 48 грн 30 коп.

Також у супермаркеті АТБ можна знайти десяток яєць першої категорії за 29 грн 90 коп.

Ціни на курячі яйця у супермаркетах за даними Мінфіну:

Auchan

Яйця курячі Квочка (С1 10 шт) – 76 грн 80 коп.

Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт) – 75 грн 50 коп.

Novus

Яйця курячі Квочка (С1 10 шт) – 74 грн 99 коп.

Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт) – 68 грн 09 коп.

Можна помітити зниження цін на курячі яйця у столичних супермаркетах, хоча поки немає тенденції до загального зниження цін на яйця.

Раніше ми писали, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.

Нагадаємо, що у Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей.