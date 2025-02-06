Золото встановило новий історичний максимум. Все через митну політику Трампа

Попит на золото зростає – великі дилери поспішають перевезти метал до США до можливого введення мит

Ціни підтримують побоювання щодо торгівельних війн, особливо між США та Китаєм

Золото піднялося до нового рекордного максимуму, оскільки занепокоєння через торгівельну війну стимулювало попит на захист активів. Про це повідомляє Bloomberg.

У середу ціна на банківський метал зросла на 1,2% і перевищила $2 877 за унцію.

Ціни підтримують побоювання щодо торгівельних війн, особливо між США та Китаєм. Ринки стежать, чи вплинуть нові мита на інфляцію та політику Федеральної резервної системи США.

Зазначається, що попит на золото зростає – великі дилери поспішають перевезти метал до США до можливого введення мит. Орендні ставки на золото в Лондоні зросли до 4,7%, тоді як раніше були майже нульовими. Ця ставка відображає дохід, який власники злитків у лондонських сховищах можуть отримати, надаючи свій метал у короткострокову оренду іншим покупцям.

Спотове золото подорожчало на 1% до $2 870,09 за унцію. Срібло, платина і паладій зросли в ціні.

Нагадаємо, 1 лютого Трамп підписав виконавчий указ про застосування тарифів щодо товарів із Канади, Китаю та Мексики. Згідно з документом, на товари з КНР запроваджуються додаткові мита у розмірі 10%.

Пізніше Трамп відклав заплановане на 4 лютого введення 25% мита на мексиканські та канадські товари. Але щодо Китаю такої відстрочки не було.

У відповідь на ці заходи держрада КНР видала указ, згідно з яким з 10 лютого 2025 року країна запроваджує мита на імпорт американських енергоресурсів. Нафта обкладатиметься митом у розмірі 10%, вугілля та ЗПГ – 15%. Крім того, митом у 10% оподатковуватимуться американські багатолітражні автомобілі, пікапи та сільськогосподарська техніка.

До слова, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту