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Стало відомо, чи зростуть ціни на хліб у 2025 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стало відомо, чи зростуть ціни на хліб у 2025 році
фото з відкритих джерел

Експерт наголосив, що ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба.

В Україні продовжує зростати вартість продуктів, і ціни на хліб не стали винятком. Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для UNIAN.

За його словами, найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%. Він додає, що фактори, які впливали на вартість продуктів, зокрема, і на хліб торік, у 2025 році будуть схожими. Водночас Марчук зазначив, що ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба.

Він підкреслив, що на ціни вплинула війна, бо через нестачу працівників потрібно було інвестувати кошти в обладнання, щоб заміняти людину. Це призвело до того, що як виробники, так і переробники зазнали додаткових витрат, вартість кредитів, підняття цін на електроенергію та відключення світла.

До того ж, на ціни впливає курс долара до гривні, тому що комплектуючі для виробництва найчастіше купують за кордоном за іноземну валюту, і через це здорожчає виробництво.

«Не менш важливий, але не ключовий фактор, який впливає на вартість продуктів – ціна на сировину. До прикладу, ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба. Вартість цієї сировини становить не більш як 30% від кінцевої ціни на продукт. Упродовж 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%», – пояснив експерт.

Нагадаємо, що ціни на цукор 20 січня досягли найнижчого рівня за понад три роки на тлі новин про те, що Індія, другий за величиною виробник у світі, дозволить експорт 1 мільйона метричних тонн цукру в поточному сезоні, який триватиме до кінця вересня. Про це пише Reuters.

Нью-Делі має намір дозволити експорт у спробі підтримати цукрові заводи та підняти внутрішні ціни на цукор, які перебували під тиском в останні місяці.

Хоча протягом кількох тижнів ходили чутки про ймовірний дозвіл на експорт, рішення стало несподіванкою для деяких трейдерів, оскільки цього сезону очікується, що виробництво буде нижчим за споживання вперше за вісім років.

 

 

Теги: хліб ціни війна експорт інфляція

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