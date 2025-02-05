Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни

Яніна Ткачук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни
колаж: glavcom.ua

Різниця між середніми зарплатами українців та європейців часом десятикратна

За три роки повномасштабної війни середня заробітна плата українців зросла на 26%, або на близько 95 євро. В Європі цей ріст часом повільніший, але загалом європейські і середні, і мінімальні зарплати у 5-10 разів більші за українські.

Для порівняння українських і європейських зарплат візьмемо країни, куди з початку повномасштабного вторгнення виїхало найбільше українців. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відзвітувало, що станом на середину літа 2024 року в Європі було зареєстровано близько 6 млн українських біженців. З них майже половина перебуває у п'яти європейських країнах: у Німеччині – 1 190 255 українців, у Польщі – 957 505, у Чехії – 370 980, у Великій Британії – 246 960, в Іспанії – 211325.

Як змінилися мінімальні зарплати в Україні та Європі

В Україні рівень «мінімалки» суттєво менший, ніж у європейських країнах – у понад 10 разів, порівняно з Німеччиною та Великобританією, і майже учетверо-п’ятеро порівняно з сусідньою Польщею та Чехією.

За останні три роки «мінімалка» в Україні зросла на 12% (в еквіваленті – на 21 євро) – зі 163 до 184. Для порівняння у Німеччині – ріст склав 260 євро або 15%. Сусідня Польща має найбільше зростання мінімальної заробітної плати з проаналізованих країн – на 55% більше, ніж три роки тому, зростання на 357 євро.

Динаміку мінімальних зарплат українців за останні три роки в еквіваленті євро вирахуємо за курсом кінець року (2022 – 41 грн за євро, у 2023 – 43, у 2024 – 43,5).

Дані про мінімальні зарплати у країнах Європи взято з офіційного сайту Євростату.

Для порівняння додамо також прожитковий мінімум в Україні, розрахований для працездатних осіб (є ще категорії для дітей та для непрацездатних осіб).

Мінімальна зарплата в Україні у 5-10 разів менша за європейські
Мінімальна зарплата в Україні у 5-10 разів менша за європейські
інфографіка: «Главком», дані: Держстат, Євростат

Середні зарплати в Україні і Європі: наскільки більше

В Україні середня зарплата зросла за три роки на 95 євро або 26%. 

Дані щодо середньої зарплати 2024 року у Євростату ще відсутні. За 2023-й середня зарплата у всіх проаналізованих країнах зросла на 170-280 євро або на 6-15%. Наприклад, у  Німеччині – на 273 євро, це на 6%. У Польщі – на 15 %, у Чехії – на 9%. В Україні за цей період – на 11% (на 43 євро).

Загалом різниця між середніми зарплатами українців та європейців приблизно така ж, як і між «мінімалками» – у нас майже у 10 разів менше, ніж у Німеччині та Великобританії, та у четверо-п’ятеро менше, ніж у Польщі та Чехії.

Дані про середньомісячний рівень зарплат в Україні взято з Держстату, про європейські середні зарплати – з Євростату, крім даних Великої Британії. У гривні в середньому українці заробляли 14850 у 2022 році, 17442 – у 2023, і 19880 грн торік. У євро це – діапазон 360-460.
Середні зарплати українців зросли найбільше, та все одно менші за європейські
Середні зарплати українців зросли найбільше, та все одно менші за європейські
інфографіка: «Главком», дані: Укрстат, Євростат

Додамо, що в Україні зарплати значно відрізняються, залежно від виду економічної діяльності. Наприклад, є галузі, у працівників яких доходи наближаються до європейського рівня. Мова про сфери інформації та телекомунікацій: там у 2024 році середній показник зарплати сягав понад 52 тис. грн, це майже 1200 євро за поточним курсом. Для порівняння: у працівників сфер мистецтва та розваг середній рівень офіційних зарплат ледве сягав 13 тис. грн, що складає лише 300 євро.

Масло в Україні за європейськими цінами

За три роки в Україні найбільше подорожчало вершкове масло – у понад два рази, з 50 гривень за пачку у 2021 до 102 грн (2,3 євро) у 2024. У Європі цей продукт також подорожчав – на 83%. Зокрема, у Німеччині у роздріб масло подорожчало до 2,3 євро за пачку у 2023, а наступного року – до 2,4 євро. Так само з усіх продуктів найбільше подорожчало масло і в Польщі, за останній рік – на 20%.

Також в Україні суттєво подорожчало м'ясо, зокрема, свинина – на 49%, зі 123 грн за кіло у 2021 до 189 грн на кілограм у 2024, а яловичина на 58% – зі 182 до 288 грн за кілограм. У Європі ж яловичина та курятина зросли у ціні в межах середньої інфляції – 3,7% у 2024 році.

З комунальних послуг для українців найбільше подорожчала електроенергія – на понад 60%, з 2,64 грн/кВт-год до 4,32, це близько 0,1 євро.

Для порівняння, середня ціна на електроенергію в ЄС у першій половині 2024 року – 0,22 євро за кВт-год. У Чехії та Німеччині електрика подорожчала за останні три роки на 0,05 євро, а в Іспанії навіть подешевшала – з 0,29 євро у 2022 до 0,18 у першому півріччі 2024.

Яніна Ткачук, для «Главкома»

Теги: зарплата Польща українці електроенергія населення економіка Європейський союз ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвал цін на сиру нафту є одним із найбільших ризиків для військової економіки Путіна
Bloomberg назвав проблеми, які чекають на економіку РФ у 2025 році
8 сiчня, 13:48
Путін і Трамп створюють проблеми для європейської безпеки
«Тривожна геополітична комбінація» Путіна й Трампа загрожує ЄС – Financiаl Times
7 сiчня, 11:14
12 січня українці відзначають День ангела Тетяни
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 05:00
Велика Британія відчуває значну економічну турбулентність
На Британію чекає «боргова спіраль смерті»
23 сiчня, 08:55
Кирило Верес заявив, що його бійці трохи б перепочили, і далі пішли б здобувати мир на вигідних для України умовах
Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ
25 сiчня, 19:16
Найбільше подорожчає потяг Київ-Варшава
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
28 сiчня, 14:35
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
30 сiчня, 22:03
24 лютого 2025 року – треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
1 лютого, 01:00
Як і століття тому, росіяни прагнуть посварити українців між собою
Як Москва здолала УПА: історик розповів про метод, який росіяни використовують і нині
2 лютого, 21:08

Економіка

Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни
Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни
Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА

Публікації

Викопати перемогу. Президент США назвав ціну
Викопати перемогу. Президент США назвав ціну
Вчора, 18:35
План «Б» включає важливі складові, здатні посилити позицію України на перемовинах
Мир в обмін на території? Позитиви плану «Б»
Вчора, 08:30
Армен Саркісян, організатор «тітушок» Майдану, загинув під час вибуху 3 лютого у Москві
За цим чоловіком тягнеться довгий і кривавий слід. Історія Армена Саркісяна
3 лютого, 21:00
Добре горить. Волгоградський нафтопереробний завод у полум’ї
Бавовна у Сталінграді. Українські дрони «привітали» Росію з визначною датою
3 лютого, 16:00
Добрі дрони дістали російський Новозибків
Горіла «Дружба», палала. Деталі нічного удару по російському нафтопроводу
30 сiчня, 19:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
13K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
8234
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
7241
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua