Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни

Різниця між середніми зарплатами українців та європейців часом десятикратна

За три роки повномасштабної війни середня заробітна плата українців зросла на 26%, або на близько 95 євро. В Європі цей ріст часом повільніший, але загалом європейські і середні, і мінімальні зарплати у 5-10 разів більші за українські.

Для порівняння українських і європейських зарплат візьмемо країни, куди з початку повномасштабного вторгнення виїхало найбільше українців. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відзвітувало, що станом на середину літа 2024 року в Європі було зареєстровано близько 6 млн українських біженців. З них майже половина перебуває у п'яти європейських країнах: у Німеччині – 1 190 255 українців, у Польщі – 957 505, у Чехії – 370 980, у Великій Британії – 246 960, в Іспанії – 211325.

Як змінилися мінімальні зарплати в Україні та Європі

В Україні рівень «мінімалки» суттєво менший, ніж у європейських країнах – у понад 10 разів, порівняно з Німеччиною та Великобританією, і майже учетверо-п’ятеро порівняно з сусідньою Польщею та Чехією.

За останні три роки «мінімалка» в Україні зросла на 12% (в еквіваленті – на 21 євро) – зі 163 до 184. Для порівняння у Німеччині – ріст склав 260 євро або 15%. Сусідня Польща має найбільше зростання мінімальної заробітної плати з проаналізованих країн – на 55% більше, ніж три роки тому, зростання на 357 євро.

Динаміку мінімальних зарплат українців за останні три роки в еквіваленті євро вирахуємо за курсом кінець року (2022 – 41 грн за євро, у 2023 – 43, у 2024 – 43,5). Дані про мінімальні зарплати у країнах Європи взято з офіційного сайту Євростату. Для порівняння додамо також прожитковий мінімум в Україні, розрахований для працездатних осіб (є ще категорії для дітей та для непрацездатних осіб).

Мінімальна зарплата в Україні у 5-10 разів менша за європейські інфографіка: «Главком», дані: Держстат, Євростат

Середні зарплати в Україні і Європі: наскільки більше

В Україні середня зарплата зросла за три роки на 95 євро або 26%.

Дані щодо середньої зарплати 2024 року у Євростату ще відсутні. За 2023-й середня зарплата у всіх проаналізованих країнах зросла на 170-280 євро або на 6-15%. Наприклад, у Німеччині – на 273 євро, це на 6%. У Польщі – на 15 %, у Чехії – на 9%. В Україні за цей період – на 11% (на 43 євро).

Загалом різниця між середніми зарплатами українців та європейців приблизно така ж, як і між «мінімалками» – у нас майже у 10 разів менше, ніж у Німеччині та Великобританії, та у четверо-п’ятеро менше, ніж у Польщі та Чехії.

Дані про середньомісячний рівень зарплат в Україні взято з Держстату, про європейські середні зарплати – з Євростату, крім даних Великої Британії. У гривні в середньому українці заробляли 14850 у 2022 році, 17442 – у 2023, і 19880 грн торік. У євро це – діапазон 360-460.

Середні зарплати українців зросли найбільше, та все одно менші за європейські інфографіка: «Главком», дані: Укрстат, Євростат

Додамо, що в Україні зарплати значно відрізняються, залежно від виду економічної діяльності. Наприклад, є галузі, у працівників яких доходи наближаються до європейського рівня. Мова про сфери інформації та телекомунікацій: там у 2024 році середній показник зарплати сягав понад 52 тис. грн, це майже 1200 євро за поточним курсом. Для порівняння: у працівників сфер мистецтва та розваг середній рівень офіційних зарплат ледве сягав 13 тис. грн, що складає лише 300 євро.

Масло в Україні за європейськими цінами

За три роки в Україні найбільше подорожчало вершкове масло – у понад два рази, з 50 гривень за пачку у 2021 до 102 грн (2,3 євро) у 2024. У Європі цей продукт також подорожчав – на 83%. Зокрема, у Німеччині у роздріб масло подорожчало до 2,3 євро за пачку у 2023, а наступного року – до 2,4 євро. Так само з усіх продуктів найбільше подорожчало масло і в Польщі, за останній рік – на 20%.

Також в Україні суттєво подорожчало м'ясо, зокрема, свинина – на 49%, зі 123 грн за кіло у 2021 до 189 грн на кілограм у 2024, а яловичина на 58% – зі 182 до 288 грн за кілограм. У Європі ж яловичина та курятина зросли у ціні в межах середньої інфляції – 3,7% у 2024 році.

З комунальних послуг для українців найбільше подорожчала електроенергія – на понад 60%, з 2,64 грн/кВт-год до 4,32, це близько 0,1 євро.

Для порівняння, середня ціна на електроенергію в ЄС у першій половині 2024 року – 0,22 євро за кВт-год. У Чехії та Німеччині електрика подорожчала за останні три роки на 0,05 євро, а в Іспанії навіть подешевшала – з 0,29 євро у 2022 до 0,18 у першому півріччі 2024.

Яніна Ткачук, для «Главкома»