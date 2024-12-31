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Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів
Ціни у столичних супермаркетах коливаються від 40 до 75 грн за десяток
фото: glavcom.ua

Зазначимо, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%

Одним з інгредієнтів багатьох новорічних страв є куряче яйце. Перед святом у столичних супермаркетах фіксується зниження цін на цей продукт. Так, найдешевше десяток яєць наразі можна купити за 40 грн, пише «Главком» . 

У більшості супермаркетах ціна починається від 59 грн і доходить до 75 грн за десяток. Є і найнижча ціна на продукт, а саме 39 грн. 90 коп. 

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 1

Оскільки ціна одного яйця в одному з магазинів 4 грн 40 коп., тому десяток вийде 44 гривні.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 2

За 10 яєць 1 категорії від торгової марки «Своя лінія», враховуючи знижку 5% (без знижки ціна 62 грн 90 коп.), треба віддати 59 грн 50 коп.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 3

Десяток яєць 1 категорії від торгової марки «Це яйце» треба заплатити 59 грн 80 коп., знову ж таки це з урахуванням знижки 5%. Без знижки ціна становить 63 грн 40 коп. Ціна на яйця вищої категорії цього виробника 67 грн 60 коп. без знижки 5%, зі знижкою – 63 грн 60 коп.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 4
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 5

Торгова марка «Квочка» просить за 10 яєць вищої категорії 67 грн 80 коп. Врахована вже знижка 5%, без знижки ціна 71 грн 90 коп. Ціна за десяток яєць першої категорії від «Квочки» 61 грн 90 коп.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 6
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 7

Курячі яйця 1 категорії від торгової марки «Ясенсвіт» можна придбати за 64 гривні 40 коп., а яйця вищої категорії від цього ж виробника коштують 68 грн 40 коп.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 8
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 9

У супермаркеті Ашан за 10 яєць треба віддати 64 грн 10 коп., яйце коричневе 10 шт. 65 грн 70 коп., а яйця С0 з Ашану коштують 74 грн 90 коп.

Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 10
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 11
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів фото 12

Зазначимо, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.

Нагадаємо, що у столиці піднялася ціна на легендарну київську перепічку. Тепер славнозвісний фаст-фуд коштує 50 грн.

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Теги: столиця продукти супермаркет ціни

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