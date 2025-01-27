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Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх
З 5 лютого 2025 року буде переглянута вартість тарифів lifecell
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита

Зміни в умовах тарифних планів компанії lifecell будуть впроваджуватися поступово з 5 лютого по 20 березня 2025 року. Про це повідомила пресслужба оператора у коментарі dev.ua.

Починаючи з 5 лютого 2025 року будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах: 

  • «Смарт Лайф»,
  • «Просто Лайф»,
  • «Вільний Лайф»,
  • «Потужний»,
  • «Дзвінкий БЕЗМЕЖ»,
  • «Вільний Лайф. Регіон»,
  • «Platinum Лайф»,
  • «Жара Лайт 2022». 

Зокрема під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.

З 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита: «Шкільний Лайф», «Пільговий», «Жара Лайт», «Лайфхак», «Platinum», «Premium» та інші. Весь перелік тарифів тут. З 19 лютого буде переглянута вартість послуг у тарифних планах «Ґаджет» з пакетами послуг «Смарт», «Планшет», «Роутер», «Безпека».

Кого не стосуватиметься зростання тарифів?

Перегляд цін не буде стосуватися нових MNP-абонентів, які перенесли свій номер до lifecell й скористались акцією «сТОП-ціна», оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року. Ця пропозиція має попит – з грудня до lifecell перенесли свої номери вже понад 17 тис. абонентів. Тож цю акцію було продовжено до 4 лютого.

Lifecell пояснює, що активно інвестує в розширення мережевого покриття та поліпшення якості зв’язку. Попри війну компанія постійно відновлює обладнання, пошкоджене внаслідок обстрілів, встановлює тисячі резервних джерел живлення по всій країні для забезпечення роботи мережі під час відключень електроенергії, зміцнює захист інфраструктури від фізичних і кіберзагроз, а також розробляє та впроваджує нові продукти й сервіси.

«Зараз компанія вимушена переглянути умови деяких пропозицій для абонентів з огляду на суттєве погіршення економічної ситуації, зокрема через зростання витрат на електроенергію, пальне, оренду, податки та інші фактори, що впливають на собівартість послуг», – зауважив мобільний оператор.

Раніше мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня 2024 року їхня вартість зросла на 70-120 грн, проте об'єм послуг не збільшився. Здорожчання зачепить чотири тарифи.

Нагадаємо, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

До слова, мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

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Теги: тарифи послуги мобільні оператори мобільний зв’язок гроші ціни Україна українці

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