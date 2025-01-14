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Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця
Ціни на проживання у Вінниці коливаються в межах від 750 до 3800 грн за ніч для двох дорослих
фото: Iryna Yushko/Facebook

У Вінниці є чимало визначних пам'яток, які зацікавлять туристів

Вінниця приваблює не тільки своєю історією та культурою, але й доступністю для туристів. Вихідні у цьому місті можна провести комфортно і без великих витрат. «Главком» розповідає, скільки коштує ніч у місцевих готелях та які цікаві місця можуть відвідати туристи у Вінниці.

Зміст

Вартість проживання у Вінниці

У системі інтернет-бронювання представлений широкий вибір апартаментів та готелів у Вінниці. На вихідні з 18 на 19 січня доступно 92 помешкання.

Ціни на проживання у Вінниці коливаються в межах від 750 до 3800 грн за ніч для двох дорослих. Найдорожчі номери пропонує готель «Франція», який здобув популярність завдяки тому, що в ньому часто зупиняються відомі політики під час візитів до міста.

Звісно, дорожчі варіанти розташовані ближче до центру Вінниці, пропонують якісніший ремонт помешкань та кращі умови проживання, проте за необхідності можна знайти й бюджетніший варіант для ночівлі.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 1
Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 2

Вартість харчування у Вінниці

У Вінниці працюють популярні мережі фастфуду, такі як McDonald's, Kfc, а також «БПШ». Окрім цього, у місті є багато ресторанів та кафе, де можна знайти різноманітні варіанти харчування.

Наприклад, чимало закладів пропонують бізнес-ланчі вартістю від 170 до 220 гривень. За цю суму можна отримати повноцінний обід із трьох страв. Варто зауважити, що ланчі зазвичай подають у проміжку з 12:00 до 17:00.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 3
Бізнес-ланч у Вінниці за 170 гривень
Бізнес-ланч у Вінниці за 170 гривень
Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 4

Також можна замовити гарячі страви, такі як борщ, ціна якого варіюється від 75 до 230 гривень. Більшість закладів харчування працюють з 8:00 до 22:30-23:00.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 5
Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 6

Визначні пам'ятки Вінниці

Фонтан та набережна Roshen

У Вінниці розташований єдиний в Україні та найбільший у Європі плаваючий фонтан. Світломузичне шоу фонтанів стало справжньою туристичною перлиною не лише міста, а й усієї країни.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 7

Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан на відкритих водоймах разом із реконструйованою набережною Roshen був відкритий 4 вересня 2011 року. Фонтан розташований у руслі річки Південний Буг, має довжину 140 метрів, а висота його струменів досягає 60 метрів.

Національний музей-садиба Миколи Пирогова

Музей Миколи Пирогова розташований у садибі Вишня, де останні 20 років свого життя працював видатний хірург, анатом, педагог і вчений, якого вважають засновником військово-польової хірургії та Товариства Червоного Хреста. Музей є важливим об’єктом культурної спадщини України.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 8

На території музею можна відвідати:

  • будинок, де зберігаються експонати про життя та діяльність Пирогова;
  • музей-аптеку з інтер’єрами приймальні та операційної;
  • церкву-некрополь із набальзамованим тілом ученого;
  • меморіальний парк із деревами, посадженими самим Пироговим.

Графік роботи музею:

  • Осінь/зима: 9:00-17:30 (понеділок – вихідний).
  • Весна/літо (з 1 травня до 1 листопада): вівторок, четвер: 9:00-17:30; п’ятниця, неділя: 10:00-18:30 (понеділок – вихідний).

Водонапірна вежа

Однією з візитівок Вінниці є 106-річна водонапірна башта, збудована в 1911 році для першого міського водопроводу. Нині башта слугує культурним центром міста та частиною музейної експозиції Меморіалу революційної та бойової слави.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 9

Водонапірна вежа відкрита для туристів щодня з 10:00 до 18:00, крім понеділка.

Ціни на квитки:

  • для дорослих – 100 грн,
  • для дітей та студентів – 50 грн.

З 2016 року годинник на вежі п'ять разів на день виконує мелодії: о 09:00 – гімн України, о 12:00 «Ой, не ходи, Грицю», о 15:00 – «Подоляночку», о 18:00 – «Щедрик» Миколи Леонтовича, о 21:00 – «Ода на радість» Бетховена (гімн Євросоюзу).

Обласний краєзнавчий музей

Музей розташований у комплексі «Мури» – колишньому єзуїтському монастирі. Тут можна побачити скелет мамонта, унікальні експонати зі скіфського та сарматського періодів, нумізматичну та етнографічну колекції, а також вироби народного мистецтва. Фонд музею налічує понад 200 тисяч експонатів.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 10

Ціни на відвідування:

  • квитки: школярі – 20 грн, студенти – 30 грн, дорослі – 50 грн;
  • екскурсії: 100 грн.

Спасо-Преображенський кафедральний собор

Собор, який спочатку був костелом Домініканського монастиря, перебудували у православний храм у 1832 році. До 1991 року будівля функціонувала як зал органної музики.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 11

Центральний міський парк імені Миколи Леонтовича

Центральний парк – улюблене місце відпочинку вінничан. Його площа становить 40 га, і тут часто проводять фестивалі, спортивні заходи та різні розваги.

Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця фото 12

На території парку розташовані:

  • пам’ятник Максиму Горькому (колишня назва парку);
  • пам’ятники воїнам-афганцям, січовим стрільцям, загиблим міліціонерам;
  • Алея славних земляків, пам’ятник закоханим;
  • концертний зал «Райдуга», стадіон, ковзанка, планетарій, атракціони та ігрові автомати.

Нагадаємо, що Черепашинецький кар'єр, який розташований за 50 кілометрів від Вінниці, стає все популярнішим серед туристів. Це озеро з блакитною водою приваблює все більше відпочивальників, які хочуть насолодитися екзотичною атмосферою та відпочити у бюджетному місці. Черепашинецький кар'єр називають «українськими Мальдівами» через блакитний колір води та білий пісок.  

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Теги: гроші харчування готель Вінниччина житло ціни туризм Вінниця відпочинок відпустка

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