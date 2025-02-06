Ціни на каву б’ють рекорди через дефіцит постачання з Бразилії

Ситуація ускладнилася через рекордні поставки на початку сезону, що призвело до істотного зменшення запасів

Світові ціни на каву досягають історичних максимумів та демонструють найтривалішу серію зростання з 1980 року. За даними Bloomberg, днями ф’ючерси на каву сорту арабіка зросли на 2,4%, досягнувши нового рекордного показника. Поточна вартість кави вже вдвічі перевищує показники минулого року.

Динаміка цін на каву за останні 50 років Фото: Bloomberg

Повідомляється, що головною причиною стрімкого подорожчання є суттєвий дефіцит постачання з Бразилії. Ця країна є найбільшим світовим виробником кави сорту арабіка, якому надають перевагу такі компанії як Starbucks.

Ситуація ускладнилася через рекордні поставки на початку сезону, що призвело до істотного зменшення запасів.

Аналітики бразильської експортної компанії Comexim Ltda прогнозують подальше скорочення виробництва як арабіки, так і дешевшої робусти в маркетинговому році 2025-2026. Технічні індикатори свідчать про перекуплений стан ринку, що може вказувати на надто стрімке зростання цін.

Додатковим фактором занепокоєння стає погіршення погодних умов у головних регіонах вирощування арабіки в Бразилії. За даними метеоролога Надіари Перейри з Climatempo, очікується зменшення опадів та посилення посушливої погоди. Водночас для регіонів Сан-Паулу та південного Мінас-Жерайс це може бути корисним через зниження ризику грибкових захворювань. Однак північніші регіони Еспіріту-Санту та Баїя можуть зіткнутися з тепловим стресом через тривалу посуху.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині.