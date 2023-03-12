Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні

Розмір перерахунку виплат здійснюватиметься індивідуально

Після березневої індексації пенсій у рамках державної програми, у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів. Як повідомила «Суспільному» перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак, від 1 квітня перерахунок проведуть для пенсіонерів, які працюють і страховий також яких збільшується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розмір перерахунку виплат у квітні здійснюватиметься індивідуально з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної плати. Розмір пенсії пенсіонера, що продовжує працювати, вираховується через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок пенсії буде здійснено автоматично без необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Також ми писали, яких саме категорій стосуватиметься перерахунок пенсії.