Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
Надбавку отримають пенсіонери, що працюють
фото з відкритих джерел

Розмір перерахунку виплат здійснюватиметься індивідуально

Після березневої індексації пенсій у рамках державної програми, у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів. Як повідомила «Суспільному» перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак, від 1 квітня перерахунок проведуть для пенсіонерів, які працюють і страховий також яких збільшується.

Розмір перерахунку виплат у квітні здійснюватиметься індивідуально з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної плати. Розмір пенсії пенсіонера, що продовжує працювати, вираховується через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок пенсії буде здійснено автоматично без необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Також ми писали, яких саме категорій стосуватиметься перерахунок пенсії.

Читайте також: Як оформити пенсію в Україні, перебуваючи в Польщі: інструкція
Теги: пенсія Міністерство юстиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час війни запустити накопичувальну пенсійну систему складно
Накопичувальна пенсія. Уряд визначився зі строками запуску
17 вересня, 2022, 11:47
У березні 2023 року запланована індексація пенсій
Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року
4 грудня, 2022, 10:40
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата
25 лютого, 07:37

Особисті фінанси

Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня
Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Ціни на популярні овочі рекордно зросли (фото)
Ціни на популярні овочі рекордно зросли (фото)
Помідори дорожчі за свинину: ціновий феномен у супермаркетах Києва (фото)
Помідори дорожчі за свинину: ціновий феномен у супермаркетах Києва (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
34K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
16K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
15K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
11K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7075
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту